Мішина жорстко відповіла хейтерам, які звинуватили її в нездоровому схудненні

Відома актриса Ксенія Мішина відповіла хейтерам, які розкритикували її тіло після схуднення, при якому вона "спалила" 9 кілограмів.

Ксенія Мішина / колаж фото Instagram і ua.depositphotos.com

Українська актриса Ксенія Мішина якій після чотирьох місяців важких тренувань в спортзалі вдалося серйозно поміняти своє тіло (вона позбулася 9 кг ваги), вирішила показати фоловерам свіжі фото. Але у відповідь отримала багато обурених коментарів. Актриса явно була розсерджена такою реакцією і спеціально оформила відповідь хейтерам в черговий Instagram-stories.

За її словами, головне, щоб вона подобалася сама собі, а на критику сторонніх людей Мішина звертати не буде.

"Деякі коментарі взагалі топчик. Можливо, у вас формується така думка через стереотипи, що для досягнення кращої версії себе потрібно постійно страждати і знущатися над собою. Так, не завжди у всьому присутня насолода, але хто сказав, що це погано?",- написала зірка серіалу "Кріпосна".

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Нагадаємо, раніше відома українська попспівачка MamaRika (справжнє ім'я-Анастасія Середа) похвалилася спортивною, підтягнутою фігурою у спокусливій білизні через рік після пологів.

Інша молода мама, дизайнерка і ресторатор Даша Кацуріна, також не залишилася за бортом і засвітила свої пікантні форми в леопардовому купальнику.

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