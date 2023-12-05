Міка Ньютон з чоловіком-американцем повертається до України

Українська співачка Міка Ньютон (справжнє ім'я - Оксана Грицай) вже більше 10 років живе в США, проте про рідну країну не забула. За кордоном артистка не дає громадськості забути про важливість підтримки України в умовах війни.
І ось, через майже два роки з початку повномасштабного вторгнення, Ньютон зважилася повернутися на батьківщину. Про це вона повідомила у своєму блозі в Instagram.
В Україну співачка прилетить не одна, а з чоловіком - власником американського модельного агентства Saint Agency Крісом Сааведрою. Для чоловіка це буде перша поїздка на батьківщину дружини за останні 8 років.
"Ми так раді, що приїдемо в Україну в кінці цього місяця! Це буде дуже емоційна подорож! Ми будемо у Львові та Києві", - пише Міка.
Поки артистка не стала уточнювати, наскільки тривалим буде її повернення в Україну.
Раніше перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла про перемогу, зміни у відносинах з Володимиром Зеленським під час війни, а також у ньому самому.
Також український співак Павло Зібров висловив свою категоричну думку про Влада Яму та Олега Винника, які втікли під час повномасштабної війни за кордон.
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