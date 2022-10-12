Михайлов висловився про Пугачову і "благословив" росіян на смерть в Україні/ скріншот

Музикант Стас Михайлов, який підтримував війну в Україні з перших днів, видав напуття "могилізованим" росіянам.

Водночас він відмовив коментувати втечу Алли Пугачової з Росії та її позицію щодо військового вторгнення його країни в Україну.

"Дай їм допомоги, Боже, сил. Щоб повернулися всі додому живими, здоровими, братці! Бережи вас Бог. Сил, терпіння в цей непростий час. Ми повинні бути разом", - цитують звернення співака росЗМІ.

За його словами, противників війни "повинні оцінювати згори, а не звичайні люди", до яких себе музикант зараховує.

"Я не переходжу на особистості. Нікого не засуджую, Бог їм суддя", - зауважив Стас Михайлов.

Нагадаємо, раніше в розпорядженні видання "Телеграф" виявилася фотографія ізраїльського паспорта артистки, яка разом з дітьми виїхала з Росії до Ізраїлю. Видання повідомляє, що справжність паспорта їм підтвердили джерела серед ізраїльських прикордонників.

Паспорт був виданий в травні 2022 року, вже після вторгнення російських військ на українську територію. Термін дії на один рік до травня 2023 року є звичайною практикою для репатріанта.

Слід зазначити, що чутки про наявність у Пугачової ізраїльського громадянства ходили і раніше, проте підтвердження цього не було.

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