Михайло Боряський потрапив до реанімації з інфарктом

Стабілізувати стан Д'Артаньяна та визначитися з діагнозом лікарі намагалися цілий день.

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У Михайла Боярського стався інфаркт / колаж: Главред, фото: imdb.com

Радянський і російський актор і музикант Михайло Боярський був госпіталізований з підозрою на обширний інфаркт. Увечері 27 листопада артист поскаржився на погане самопочуття, і його доставили в Маріїнську лікарню в шокове відділення.

Артисту в терміновому порядку зробили КТ, після чого доставили в реанімацію. Там артисту поставили крапельницю. Весь день над ним проводили маніпуляції для стабілізації стану, і сьогодні надвечір намітилася позитивна динаміка. Про це повідомляють росЗМІ.

Син Боярського Сергій розповів, що той почувається непогано. Представниця актора Надія Дуванова заявила що обширний інфаркт не підтвердився, мовляв все не так критично і з "невеликим інфарктом" він зараз лежить в платній палаті кардіології.

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В останні роки 73-річний Боярський часто скаржився на здоров'я: актор - курець з величезним стажем, що не проходить для організму безслідно. До того ж він дуже важко переніс COVID-19, який сильно підірвав його імунну систему. Також у артиста панкреатит та цукровий діабет.

Раніше ЗМІ з'ясували, як Софія Ротару допомогла онукові, музиканту Анатолію Євдокименку, покинути Україну під час повномасштабної війни. Відомо, що його перша спроба втекти провалилася.

Також дружина лідера гурту Скай Олега Собчука Марія оголосила, що розлучається зі співаком через його токсичну поведінку. Жінка звинуватила артиста в систематичному абьюзі.

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