Софія Ротару витратила кругленьку суму, щоб допомогти внуку виїхати за кордон - ЗМІ

Внуку Софії Ротару Анатолій Євдокименко намагається побудувати музичну кар'єру в Європі.

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Софія Ротару допомогла внуку виїхати за кордон / Колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/shmn

Онук української співачки Софії Ротару, Анатолій Євдокименко, шокував громадськість, виїхавши за кордон під час повномасштабної війни. Для того, щоб виїхати йому довелося взяти значну суму від своєї відомої бабусі. Зараз Анатолій виступає під псевдонімом SHMN та намагається побудувати музичну кар'єру в Європі. Про це повідомило видання OBOZ.UА.

Псевдонім SHMN, який читається як "Шаман", онук Ротару обрав, оскільки захоплюється езотерикою. Втім для українських слухачів псевдонім є свого роду тригером. Він асоціюється з виконавцем пропагандистського "гімну" так званої "спецоперації" – "Я русский". Проте, амбіції онука, який переконаний у своєму таланті, не завжди знаходять визнання на європейському ринку музики.

"У нього невиправдана впевненість в своєму таланті. Досить складно налагоджує комунікацію в еміграції через зухвалість і дещо зверхність, чого категорично не сприймають іноземці", – поділився інсайдер. відео дня

Інформація від інсайдера, близького до родини, розкриває, що Софія Ротару спонсорує онука фінансово за кордоном. Вона оплачує його проживання та просуває його музичну кар'єру.



Сама співачка залишається в Україні, але намагається мінімізувати контакти з людьми та живе спілкування через страх повторного захворювання на коронавірус. За чутками, вона дуже складно перенесла "Омікрон".

Зазначено, що Анатолій має особливі стосунки з бабусею. За бажання виїхати за кордон, народна артистка витратила значну суму, оскільки реалізація втечі вимагала не однієї спроби. Адже ті, хто продавав підробні документи Євдокименкам, вже заздалегідь знали з ким вони мають справу і "наживалися, як могли".

Втеча онука Ротару

Нагадаємо, у березні 2022 року на кордоні з Молдовою затримали вісім українців, які намагалися незаконно перетнути кордон на човні. Серед затриманих були Руслан і Анатолій Євдокименко, син і онук Софії Ротару.

Виявилося, що Анатолію вдалося виїхати з країни. Він оселився в Європі і розпочав активну музичну кар'єру. У грудні 2022 року молодший Євдокименко вперше зробив коментар про свою втечу.

Крім цього, онук Софії Ротару, Анатолій Євдокименко, зміг покинути Україну тільки завдяки фінансовій підтримці бабусі. Блогер Богдан Беспалов розповів у Telegram, що цей виїзд обійшовся великою сумою зірковій бабусі. Наразі Євдокименко проживає у США.

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