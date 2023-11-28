Шантаж, абьюз і погрози: дружина лідера гурту Скай розлучається зі співаком

Марія зізналася, що її з Олегом Собчуком сімейне життя нерідко щедро присмачувалося токсичною поведінкою з боку чоловіка.

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Олег Собчук розлучається після 20 років шлюбу - дружина звинувачує артиста в аб'юзі / колаж: Главред, фото : instagram.com/sob4ukmari

Фронтмен українського рок-гурту Скай Олег Собчук та його дружина, візажистка Марія Собчук, були разом з початку двохтисячних. Їх двадцятирічні стосунки були сповнені сварок, про які пара нерідко говорила в інтерв'ю, і тепер подружжя розбіглося остаточно.

Про це повідомила Марія на своїй сторінці в Instagram. При цьому жінка підкреслила, що розлучення дало їй свободу нарешті розповісти всьому світу про те, що відбувалося в їхньому зі співаком будинку за зачиненими дверима.

Так екс-дружина артиста зізналася, що їхні стосунки були вкрай токсичними, і вона здивована, як її психіка змогла витримувати це настільки довго. Також вона опублікувала фрагмент особистого листування з Собчуком, в якому він називає її невдячним створінням, спроби з'ясувати стосунки - "дебільними суперечками", а також погрожує відібрати у неї квартиру.

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За словами Марії, так співак відреагував, коли вона перестала приховувати все те, що накипіло в ній за час їхнього сімейного життя. "Ось так реагує абьюзер, коли ти починаєш говорити правду про нього. Вперше за 20 років! Зараз я щаслива і пишаюсь собою! І нікому більше не дозволю так із собою поводитись", - заявляє Марія Собчук.

Листування Олега та Марії Собчук / instagram.com/sob4ukmari

Раніше українська співачка Alyosha натякнула на проблеми у відносинах з Тарасом Тополею. Розлад в парі, на думку артистки, настав через довгу розлуку.

Також стало відомо, що популярна блогерка Настя Талпа вдруге вагітна. Восени вона знову вийшла заміж і тепер чекає на дитину від другого чоловіка.

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