Тоня Матвієнко вперше прокоментувала розставання з Арсеном Мірзояном

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян - співачка прокоментувала чутки про розлучення / instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко прокоментувала новину про її розставання з чоловіком та колегою Арсеном Мірзояном.

Раніше в ЗМІ з'явилася новина про те, що зіркова пара прийняла рішення розірвати стосунки після п'яти років офіційного шлюбу. Про це розповів блогер Микола Зирянов.

Як публічна особистість, Тоня Матвієнко не стала замовчувати реальний стан її відносин з чоловіком. На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що зараз відбувається між нею та Мірзояном насправді.

"Я не знала, що в такі часи це може когось хвилювати. І зараз точно не час розлучатися, не дочекаєтеся!",- повідомила співачка.

Таким чином вона підкреслила - сімейну ідилію між нею та Мірзояном не змогла зруйнувати навіть війна.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян - співачка прокоментувала чутки про розлучення / instagram.com/tonya_matvienko

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