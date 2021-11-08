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Мєшков "посватався" до Зарицької на паркеті шоу Танці з зірками

8 листопада 2021, 08:12
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На "оглядини" Юрія Мєшкова прийшла бабуся Олександри Зарицької. Анастасія Олексіївна однозначно схвалила вибір внучки.

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Зарицька і Мешков влаштували справжнє сватання на паркеті / скріншот Танці з зірками

Увечері 7 листопада на каналі 1+1 відбувся черговий прямий ефір шоу Танці з зірками. Солістка групи Kazka Олександра Зарицька танцювала не лише з партнером по паркету - п'ятикратним чемпіоном України з бальних танців Юрієм Мєшковим, але й зі своєю бабусею.

Пара показала незвичайний номер, влаштувавши репетицію сватання за українськими народними звичаями. Схоже, що такий номер вибрали не просто так - Зарицька і Мєшков вже давно зізналися, що небайдужі одне до одного.

"Солістка групи Kazka Олександра Зарицька, її бабуся Анастасія Олексіївна та її подруги прийшли на оглядини Юрія Мєшкова", - йдеться в Instagram шоу Танці з зірками.

Бабуся Олександри Зарицької схвалила вибір своєї внучки.

"Красвий, ставний, розумний, щирий. Як би було добре, щоби вони були разом. Правнуків мені народжуйте", - сказала Анастасія Олексіївна.

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Зарицька і Мєшков танцювали під пісню "Горіла сосна". Судді оцінили виступ у 28 балів.

На жаль, попри підтримку бабусі, Олександра Зарицька та Юрій Мєшков вибули з шоу Танці з зірками.

Як повідомляв Главред, під час минулого ефіру Зарицька зізналася в тому, що небайдужа до Мєшкова. Пара вже навіть встигла сходити на побачення, але вони стурбовані, що в майбутньому ни них можуть чекати труднощі у стосунках.

Мєшков вже давно прямо говорив, що Зарицька подобається йому як дівчина.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками о 21:00 по неділях на сайті 1plus1video.

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Юрій Мєшков Танці з зірками Олександра Зарицька новини шоу бізнесу
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