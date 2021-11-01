"Боюся, що не покличе на побачення": Зарицька зізналася в почуттях до партнера на шоу Танці з зірками

Олександра Зарицька та Юрій Мєшков виконали 31 жовтня віденський вальс / Фото instagram.com/tanci1plus1

Увечері 31 жовтня на каналі 1+1 відбувся черговий прямий ефір шоу Танці з зірками. Під час ефіру солістка групи Kazka Олександра Зарицька зізналася в тому, що теж небайдужа до свого партнера по паркету - п'ятикратного чемпіона і півфіналіста чемпіонату світу Юрія Мєшкова. Пара вже навіть встигла сходити на побачення, але вони стурбовані, що в майбутньому на них можуть чекати труднощі у стосунках.

Як відомо, Мєшков раніше прямо говорив, що Зарицька подобається йому як дівчина. Сама ж співачка стверджувала, що закохана та у неї є бойфренд. Потім дівчина заявила, що стосунки закінчилися, тому тепер її серце вільне.

Тепер же Зарицька відповіла взаємністю Мєшкову.

"Він мені подобається як хлопець. Я б дуже хотіла вірити, що у нас щось може бути після проекту. Я боюся його втратити. Боюся, що він все це сприймає як телепроект. Хвилююся, що він не напише після проекту: "Пішли на побачення". Я дуже щаслива, коли поруч зі мною Юра", - сказала солістка групи Kazka.

читайте такожЄ пірсинг в інтимному місці: учасниця шоу Танці з зірками Зарицька поділилася пікантним секретомМєшков, у свою чергу, зазначив, що дивиться на ситуацію тверезо і розуміє, що його романтична історія з Зарицькою може закінчитися.

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"Ми з різних світів. Я живу в маленькому місті й треба переїхати до Києва, знайти справу, яка приноситиме достатньо коштів. Треба бути на рівень або два вище, щоби бути разом", - поділився Юрій.

Як повідомляв Главред, виконуючи румбу в ефірі шоу Танці з зірками кількома тижнями раніше, Зарицька та Мєшков поцілувалися.

"Поцілунок - це була найприємніша частина, нагорода за старання. Я почуваюся поруч з ним дуже захищеною. Це саме те, чого я все життя хотіла", – говорила тоді Олександра.

Поцілунком на паркеті Зарицька та Мешков вирішили не обмежуватися - пара вже сходила на справжнє побачення.

До слова, 31 жовтня вони показали в ефірі шоу Танці з зірками віденський вальс. Суддя Влад Яма назвав виконання "цукеркою". Зарицька і Мєшков отримали за свій вальс 24 бали.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками о 21:00 по неділях на сайті 1plus1video.