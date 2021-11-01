УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Боюся, що не покличе на побачення": Зарицька зізналася в почуттях до партнера на шоу Танці з зірками

1 листопада 2021, 09:02

Олександра Зарицька та Юрій Мєшков розповіли, чи можливі між ними романтичні стосунки поза проектом Танці з зірками та поділилися своїми страхами.

Зарицька, Мешков
Олександра Зарицька та Юрій Мєшков виконали 31 жовтня віденський вальс / Фото instagram.com/tanci1plus1

Увечері 31 жовтня на каналі 1+1 відбувся черговий прямий ефір шоу Танці з зірками. Під час ефіру солістка групи Kazka Олександра Зарицька зізналася в тому, що теж небайдужа до свого партнера по паркету - п'ятикратного чемпіона і півфіналіста чемпіонату світу Юрія Мєшкова. Пара вже навіть встигла сходити на побачення, але вони стурбовані, що в майбутньому на них можуть чекати труднощі у стосунках.

Як відомо, Мєшков раніше прямо говорив, що Зарицька подобається йому як дівчина. Сама ж співачка стверджувала, що закохана та у неї є бойфренд. Потім дівчина заявила, що стосунки закінчилися, тому тепер її серце вільне.

Тепер же Зарицька відповіла взаємністю Мєшкову.

"Він мені подобається як хлопець. Я б дуже хотіла вірити, що у нас щось може бути після проекту. Я боюся його втратити. Боюся, що він все це сприймає як телепроект. Хвилююся, що він не напише після проекту: "Пішли на побачення". Я дуже щаслива, коли поруч зі мною Юра", - сказала солістка групи Kazka.

читайте такожЄ пірсинг в інтимному місці: учасниця шоу Танці з зірками Зарицька поділилася пікантним секретомМєшков, у свою чергу, зазначив, що дивиться на ситуацію тверезо і розуміє, що його романтична історія з Зарицькою може закінчитися.

Реклама

"Ми з різних світів. Я живу в маленькому місті й треба переїхати до Києва, знайти справу, яка приноситиме достатньо коштів. Треба бути на рівень або два вище, щоби бути разом", - поділився Юрій.

Як повідомляв Главред, виконуючи румбу в ефірі шоу Танці з зірками кількома тижнями раніше, Зарицька та Мєшков поцілувалися.

"Поцілунок - це була найприємніша частина, нагорода за старання. Я почуваюся поруч з ним дуже захищеною. Це саме те, чого я все життя хотіла", – говорила тоді Олександра.

Поцілунком на паркеті Зарицька та Мешков вирішили не обмежуватися - пара вже сходила на справжнє побачення.

До слова, 31 жовтня вони показали в ефірі шоу Танці з зірками віденський вальс. Суддя Влад Яма назвав виконання "цукеркою". Зарицька і Мєшков отримали за свій вальс 24 бали.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками о 21:00 по неділях на сайті 1plus1video.

viber
Юрій Мєшков Танці з зірками Олександра Зарицька новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Вдарять морози, повалить сніг: українців попередили про дубак і назвали терміниВдарять морози, повалить сніг: українців попередили про дубак і назвали терміни COVID-вакцинація не допоможе: українцям назвали терміни різкого погіршення ситуаціїCOVID-вакцинація не допоможе: українцям назвали терміни різкого погіршення ситуації Небезпечний діагноз: МОЗ затвердило список протипоказань вакцинації від COVID-19Небезпечний діагноз: МОЗ затвердило список протипоказань вакцинації від COVID-19 Ще один ліберальний огірок проквасився остаточноЩе один ліберальний огірок проквасився остаточно Кому не можна вакцинуватися від COVID-19: Комаровський назвав протипоказанняКому не можна вакцинуватися від COVID-19: Комаровський назвав протипоказання
11:40

Без матері залишилося 11 дітей: коронавірус забрав життя вагітної жінки у Хмельницькому

11:40

Гороскоп на листопад-2021 для всіх знаків: Скорпіон стане улюбленцем фортуни, а Дівам буде несолодко

11:33

У Мінцифри пояснили, як правильно згенерувати ковід-сертифікати в "Дія" Відео

11:31

У Києві попередили про тритижневий жорсткий локдаун Відео

11:29

Магнітні бурі в листопаді 2021: розклад небезпечних для судин днів Відео

Реклама
11:29

Зірка Доктора Хауса здійснив камінг-аут і планує весілля з обранцем

11:28

Любовний гороскоп на тиждень 1-7 листопада: багатий шанувальник або обман другої половинки

11:15

Ударні безпілотники Bayraktar робитимуть в Україні - посол

11:11

У Росії виявили кілька епізодів двох нових штамів коронавірусу

10:57

У Києві для водіїв запровадили єдиний швидкісний режим: на яких вулицях не можна більше 50 Відео

10:48

Олексій Резніков подав у відставку

10:44

Місячний гороскоп на тиждень 1-7 листопада: приємний збіг обставин або удача у всіх починаннях Відео

10:42

"Почалося пекло": бійці ЗСУ розповіли, як зайшли в Старомар'ївку в "сірій зоні" Відео

10:29

Кисню в лікарнях вистачає, але купувати його стало складніше - лікар-інфекціоніст Відео

10:20

У страшній аварії під Кропивницьким загинули троє дітей: поверталися зі змагань

10:15

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

10:12

Скільки українці заплатять за світло в листопаді в опалювальний сезон - відповідь чиновників

10:04

Локдаун у Києві: Кличко попередив про рейди в транспорті та ТРЦ Відео

09:45

Каталися по підлозі й тягали за волосся: у Києві люди побилися в черзі на щеплення від COVID-19 Відео

09:39

Ціни на популярні овочі злетіли в Україні: виробники притримують до зими

Реклама
09:23

Фінансовий гороскоп на тиждень 1-7 листопада: борги, боротьба за гроші або неабияке везіння Відео

09:06

У транспорт - за COVID-сертифікатами: як Київ перейшов у "червону зону" карантину Відео

09:03

Гороскоп на 1 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: розчарування в близькому або кардинальні зміни Відео

09:02

"Боюся, що не покличе на побачення": Зарицька зізналася в почуттях до партнера на шоу Танці з зірками Відео

08:55

Чому вакцинація рятує життя: лікар навів немислиму статистику з власного досвіду

08:51

Як згенерувати Covid-сертифікат в додатку "Дія " і на порталі

08:45

Пропаганда проти вакцинації програє епідемії реальних смертей Погляд

08:44

COVID-хворих кидають напризволяще: лікар з Києва розкрила сумну картину Відео

08:43

Що змінюється з 1 листопада: нові ПДР і червона зона в Києві

08:22

Коронавірус в Україні 1 листопада: за добу кількість виявлених хворих знизилася до 14 тисяч Відео

08:03

MELOVIN нецензурно висловився в прямому ефірі "Танців з зірками" та пристрасно поцілував партнерку

07:49

Комаровський назвав головну помилку при лікуванні COVID-19 і дав важливу пораду Відео

07:33

Київ став "червоним": які обмеження діють з 1 листопада і кого торкнуться Відео

06:43

Листопад почнеться дощем, а закінчиться снігом: синоптик уточнив погоду в Україні на місяць Відео

06:28

Україна скоро може перетворитися на бразильські фавели Погляд

06:01

Наймодніші сумки зима 2022, в яких крізь холод і сніг можна гордо нести все своє життя Фото Відео

05:24

Заморозить і завалить снігом: українцям дали несподіваний прогноз до Нового року Відео

05:18

Данило Мокрик: У Киви конфіскують "жомовий" мільйон

05:02

День всіх святих 2021: традиції і заборони дня

04:22

Найсмачніший шоколадний кекс: рецепт за 5 хвилин Відео

Реклама
03:51

Відкрито новий вид предка людини

03:02

День ворожіння на кавовій гущі: топ-3 способи як її можна використовувати

02:41

"Оберіг від імпотенції": Леся Нікітюк в ультракороткій шкіряній сукні розохотила мережу

02:14

Розкрита страшна причина облисіння

01:55

Розпочніть свій день з користю: 5 корисних напоїв для сніданку

01:16

Новий Майдан чи капкан Кремля: астролог сказав, чи утримає Зеленський владу Відео

00:51

Прикмети на 1 листопада: що не можна робити в день Івана і як не потрапити в біду Відео

31 жовтня, неділя
23:51

В їх силу вірять багатії: названо речі, які повинні бути в кожному будинку Відео

23:15

На Україну налетить різке похолодання і прийде небезпечна погода Відео

22:56

У Росії заявили про готовність провести зустріч у нормандському форматі Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти