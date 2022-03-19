"Гітлер зібрав секту": Бадоєв жорстко розніс Гагаріну, Баскова і Тіматі за підтримку Путіна

Алан Бадоєв / прес-служба

У Росія 18 березня влаштували концерт з нагоди окупації Криму. На стадіоні Лужники в Москві під військові гасла співали Поліна Гагаріна, Тіматі, Олег Газманов, Микола Басков та інші.

Відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв жорстко виступив на адресу російських артистів, яким колись знімав кліпи.

Алан Бадоєв заявив, що у всіх путінських фанатиків немає майбутнього.

"Тисячі втрачених душ. Гребана орда, сучасний Гітлер зібрав свою секту. Ось ті, хто пісні співав на сектантському ігрищі нацизму в Росії. Власне кажучи, давно забуті імена, у яких немає можливостей ніде, крім Кремля", - різко заявив Алан Бадоєв в Instagram.

Найбільше від режисера дісталося Поліні Гагаріній, якій він знімав кліпи. На пропагандистському мітингу-концерті вона заспівала хіт Віктора Цоя "Зозуля", який за життя був відомий своєю антивоєнною позицією.

"Піду нап'юся за душу Поліни. Так мізерно використовувати талант. Відтепер твій голос дорівнює кулям і бомбам, які прилетіли на голови українців", – написав кліпмейкер.

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Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав-президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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