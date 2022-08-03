Меньшова розповіла, як Галкін поплатився за підтримку України

Маньшова, Галкін / скріншот

Ведуча і актриса Юлія Меньшова підтримала шоумена Максима Галкіна, який покинув Росію, засудивши вторгнення Росії в Україну

На своєму Youtube-каналі вона розповіла, що через тиждень після того, як він виступив проти війни, у нього стали скасовуватися концерти та інші виступи в Росії.

Вона зазначила, що знає, як влаштований гастрольний бізнес (Юлія сама їздить по країні з антрепризами), знає прокатників, які "шкурно зацікавлені" у продажу квитків, і заявила:

"Я знаю, що на цих прокатників тиснули, щоб "скасовуйте як хочете"... І коли у нього скасувалося, скажімо, десять концертів запланованих, він спочатку поїхав до Ізраїлю, сказавши, що у нього там відпустка, а далі тут стали закручуватися гайки", - поділилася телеведуча.

Нагадаємо, Кіркоров пішов по стопах головних путіністів Лепса, Петросяна і їм подібних - він особисто поспілкувався з солдатами, які вбивали або хотіли вбити українців.

Тим часом Галкін і Пугачова засуджують криваву війну в Україні. Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти.

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