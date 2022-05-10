Костянтин Меладзе вперше порушив мовчання з початку війни в Україні / instagram.com/meladzemusic

Музичний продюсер і композитор Костянтин Меладзе вперше дав про себе знати після початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну.

24 лютого артист на своїй сторінці в Instagram опублікував лише чорний квадрат, залишивши його без будь-яких коментарів. А потім на два з половиною місяці зник з інформаційного простору.

Його дружина, українська співачка Віра Брежнєва, яка зараз знаходиться в Італії і допомагає українським біженцям, раніше заявила, що війна застала Меладзе в Києві, де він ховався в підвалі від бомбардувань.

Зараз, з чуток, він знаходиться в Італії, з дружиною і старшою дочкою Лією. Про війну він не робив жодних заяв, на відміну від молодшого брата Валерія.

У мережі Заслужений діяч мистецтв України (2012), який подарував шоу-бізнесу еталонний гьорлз-бенд ВІА Гра, з'явився для того, щоб привітати з ювілеєм свого близького друга, режисера і продюсера українського походження Валерія Тодоровського. Костянтин Меладзе виклав спільне фото з лаконічним підписом: "Мій друг Валєра Тодоровський. Сьогодні йому 60".

Костянтин Меладзе привітав Валерія Тодоровського з Днем народження / instagram.com/meladzemusic

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