Костянтин Меладзе вперше порушив мовчання з початку війни в Україні

До недавніх пір місцезнаходження музичного продюсера залишалося загадкою.
Музичний продюсер і композитор Костянтин Меладзе вперше дав про себе знати після початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну.
24 лютого артист на своїй сторінці в Instagram опублікував лише чорний квадрат, залишивши його без будь-яких коментарів. А потім на два з половиною місяці зник з інформаційного простору.
Його дружина, українська співачка Віра Брежнєва, яка зараз знаходиться в Італії і допомагає українським біженцям, раніше заявила, що війна застала Меладзе в Києві, де він ховався в підвалі від бомбардувань.
Зараз, з чуток, він знаходиться в Італії, з дружиною і старшою дочкою Лією. Про війну він не робив жодних заяв, на відміну від молодшого брата Валерія.
У мережі Заслужений діяч мистецтв України (2012), який подарував шоу-бізнесу еталонний гьорлз-бенд ВІА Гра, з'явився для того, щоб привітати з ювілеєм свого близького друга, режисера і продюсера українського походження Валерія Тодоровського. Костянтин Меладзе виклав спільне фото з лаконічним підписом: "Мій друг Валєра Тодоровський. Сьогодні йому 60".
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Раніше зятя Юлії Тимошенко "спалили" в паризькому нічному клубі танцюючим з росіянкою.
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