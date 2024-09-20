Меган заборонила: леді Вікторія розповіла, як Маркл тримає Гаррі на короткому повідку

У Британії вважають, що Меган Маркл повністю контролює принца Гаррі.

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Принц Гаррі та Меган Маркл скандальна пара/ колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гаррі "позбавлений свободи", оскільки він "залежить від Меган Маркл" і "був би в Англії на свій день народження зі старими друзями", якби міг.

Як пише GBN, нещодавно герцог Сассекський відсвяткував свій 40-й день народження, і, як повідомляють, у нього було приватне святкування в його будинку в Монтесіто, перш ніж він вирушив за кордон із друзями.

В інтерв'ю GB News леді Вікторія Герві заявила, що Меган "заборонила" принцу влаштовувати велику вечірку з нагоди дня народження на честь цієї події.

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Герві додала, що Меган "турбується про те, що Гаррі відхилиться" і знову втягнеться у своє "старе життя".

Герві пояснила: "Він хотів влаштувати велику вечірку, а вона цього не хотіла. Я думаю, вона так турбується про те, що він відхилиться і побачить своїх старих друзів, проведе з ними час і згадає своє старе життя, що вона замкнула його в цій клітці, де все, що він знає, це життя з нею".

Потім ведуча Нана Акуа заявила, що тепер, коли герцогу 40 років, він "дорослий чоловік" і має сам вирішувати, як йому відсвяткувати свій день народження.

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія.

Герві відповіла: "40 років - це ще дуже рано, чоловіки в 40 років поводяться зовсім по-дитячому. Якби у нього був вибір, він би, ймовірно, був в Англії з багатьма своїми старими друзями, але вона не дозволить йому цього зробити, чи не так?

"Я думаю, вона тримає його на дуже короткому повідку. Ви можете це побачити по ньому, він позбавлений свободи. Вона свого роду його терапевт і його нянька, і він дуже, дуже залежний від неї", - сказала вона.

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