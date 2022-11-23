Меган Маркл розкрила своє смішне дитяче прізвисько

Герцогиня Сассекська зізналася, що мама навіть зараз часом називає її саме так.
Одіозна Меган Маркл веде власний подкаст під назвою Архетипи, в якому обговорює важливі на її погляд питання із запрошеними гостями.
Темою нового випуску з акторкою Емджей Родрігес стали дитячі прізвиська, і те, як вони впливають на людину в дорослому віці. Daily Mail наводять цитати з їх бесіди.
Так Родігес зізналася, що мама називала її в дитинстві Бампером. Вплив цієї клички актриса відчуває і зараз. "Моя мама називала мене Бампер, коли я була дитиною, вона досі обмовляється і називає мене так сьогодні. Але це навіть мило", - розповідає вона.
Герцогиня Сассекська зазначила, що навіть у свій 41 рік залишилася для її мами, Дорії Регланд, її маленькою квіточкою. "Моя мама досі називає мене квіточкою. І мені це подобається. Я буду 41-річною маминою квіточкою", - з посмішкою зазначила Меган Маркл.
До слова у Дорії навіть є татуювання, ймовірно, присвячене доньці - зображення квітки на правому передпліччі.
Раніше Чарльз, 9-ий граф Спенсер, молодший брат принцеси Діани показав рідкісне, раніше неопубліковане фото покійної сестри часів її шлюбу з Карлом III.
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