Меган Маркл шантажувала принца Гаррі розлученням - чому герцогиня вирішила піти

Чому Меган Маркл хотіла піти від принца Гаррі / instagram.com/sussexroyal

Британська королівська сім'я вміє зберігати секрети. І їм успішно це вдавалося, поки герцоги Сассекські, принц Гаррі і актриса Меган Маркл, були їх невід'ємною частиною.

Всі примхи Маркл, які в ту пору просочувалися в ЗМІ, прес-служба королівського палацу вміло перетворювала в милі дивацтва американки, яка тільки починає осягати ази монаршого етикету.

Скандали почали "спливати", коли подружжя буремних герцогів вирішило покинути Сполучене Королівство. Тоді люди, змушені мовчати про поведінку Маркл через її положення в Британії, почали говорити. І їх почали уважно слухати. Ці історії зібрав у книгу "Придворні: прихована сила за короною" британський журналіст Валентайн Лоу.

Зокрема він зазначає - шантаж і психологічний тиск Меган почала використовувати задовго до того, як на її пальці з'явилося заповітна обручка від Гаррі. Фрагмент, який висвітлював цю історію, був опублікований в Graziamagazine.

Коли в пресі почали тільки ходити чутки про їхній роман, Маркл почала вимагати до себе підвищеної уваги. Вона поставила принцу жорсткий ультиматум: або він офіційно привселюдно заявляє про їхні стосунки, або вона кидає його. Закоханий чоловік був у розпачі.

За допомогою він звернувся до Джейсона Кнауфа, секретаря зі зв'язків з громадськістю Кенсінгтонського палацу. "Джерело сказало: "Вона попереджала: "Якщо ти не зробиш офіційну заяву, що підтверджує, що я твоя дівчина, я з тобою розлучуся". Гаррі був у паніці. ...Гаррі подзвонив Кнауфу і попросив, щоб той опублікував заяву, яка говорить, що Меган є його дівчиною, і засуджує расистський і сексистський підтекст деяких повідомлень в засобах масової інформації. Маркл хотіла публічного підтвердження серйозності їхніх стосунків", - пише Лоу.

Нагадаємо, раніше джерела повідомили, що розлючений принц Гаррі знехтував вечерею з королем Карлом III і його братом, принцом Уельським в Балморалі після сварки з батьком, коли новий монарх заборонив Меган Маркл приєднатися до скорботної королівської сім'ї в день смерті королеви.

Також таємний син короля Чарльза III і королеви Камілли, 56-річний австралієць Саймон Чарльз Доранте-Дей, назвав принца Гаррі "паршивою вівцею".

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