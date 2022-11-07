Молодший брат принцеси Діани показав раніше неопубліковане фото сестри

Чарльз Спенсер показав рідкісне фото принцеси Діани з сімейного архіву / ua.depositphotos.com

Чарльз, 9-ий граф Спенсер, на своїй сторінці в Instagram опублікував зворушливе фото, як данину поваги загиблому батькові Джону, 8-ому графу Спенсеру, і своїй стершій сестрі - принцесі Уельській Діані.

Британський аристократ вшанував пам'ять дорогих серцю людей в День поминання всіх покійних (католики відзначають 2 листопада - прим. редактора).

"Сьогодні День поминання покійних - коли прийнято згадувати покійні душі тих, кого любиш: в деяких куточках світу він відомий як День мертвих. Дуже зворушлива для мене фотографія літа 1989 року, коли в тому ж році в Олторпі проходила вечірка з нагоди 65-річчя мого батька", - підписав знімок, виконаний Джоном Роуном, Чарльз Спенсер.

На фото нарядно одягнені Чарльз і Діана сидять по обидва боки від свого батька-іменинника. Чоловіки одягнені в чорні костюми з метеликами, а Леді Ді - в шикарну білу сукню з відкритим плечем, дорогоцінне кольє, браслет і сережки. Вона привітно посміхається в камеру, в той час як її рідні чоловіки виглядають більш зосередженими.

Чарльз Спенсер показав рідкісне фото принцеси Діани з сімейного архіву / instagram.com/charles.earl.spencer

Раніше інсайдер з близького оточення принца Вільяма і принцеси Кетрін повідомив, що подружжя уельських ощасливило Чарльза ІІІ новиною про можливу появу на світ ще однієї дитини.

Також стали відомі перші слова Чарльза, коли він дізнався про смерть його колишньої дружини-принцеси Діани. Між ним та його приватним секретарем відбулася цікава розмова.

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