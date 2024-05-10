Меган Маркл відкрила трохи інформації про молодшу доньку

Меган Маркл рідко ділиться інформацією про своїх дітей.

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Меган Маркл розповіла про доньку/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Меган Маркл поділилася приємними спогадами про доньку принцесу Лілібет під час поїздки з принцом Гаррі до Нігерії.

За даними Page Six, Герцогиня Сассекська дала рідкісне уявлення про особистість дворічної дівчинки під час відвідування Академії Лайтвей зі своїм чоловіком у п'ятницю.

42-річна Маркл розповіла вихованцям дитячого садка, що танці - "улюблене заняття" її малятка. Пізніше того ж дня, виступаючи в школі про психічне здоров'я, вона розповіла про нещодавню розмову з Лілібет.

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"Кілька тижнів тому вона подивилася на мене і побачила відображення в моїх очах", - згадує вона. "І вона така: "Мамо, я бачу себе в тобі".

Маркл і Гаррі, 39 років, також є батьками 5-річного сина принца Арчі і під час свого візиту згадали про його нещодавній день народження. Актриса також розповіла, що їхній син захоплюється "будівництвом".

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Зазначимо, батьки Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що всіма силами підтримують доньку, дуже засмучені її діагнозом. Тепер же з'явилася інформація про реакцію принца Вільяма на онкологію у Кейт. Інсайдер повідомив, що принц впав у депресію.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям "переживають пекло", поки Кейт бореться з раком. Це стверджує їхня подруга-дизайнерка Амайя Аррієта. Аррієта, яка стилізувала трьох дітей королівського подружжя - 10-річного принца Джорджа, 9-річну принцесу Шарлотту і 6-річного принца Луї, - сказала, що вона спустошена діагнозом принцеси Уельської.

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