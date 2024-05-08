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Меган Маркл і принц Гаррі зруйнували перший рік Чарльза в якості короля

Олена Кюпелі
8 травня 2024, 12:33оновлено 8 травня, 13:13
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Королівський експерт висловив свою думку щодо британської монархії.
Король Чарльз, принц Гаррі
Король Чарльз, принц Гаррі / колаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

На думку королівського експерта, принц Гаррі та Меган Маркл "зіпсували" перший рік Чарльза на посаді короля.

За даними New York Post, 75-річний монарх відсвяткував першу річницю своєї коронації 6 травня в понеділок, після 12 місяців низки проблем, що переслідують королівську сім'ю Сполученого Королівства.

Але, за словами королівського коментатора Річарда Фіцуільямса, найбільше випробувань для монархії спричинив ніхто інший, як герцогом і герцогинею Сассекськими.

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Насправді Фіцуільямс вважає, що Гаррі та його дружина вирішили "помститися" після того, як їх виселили з Фрогмор-котеджу - королівської резиденції, яка, як вони думали, "завжди буде поруч із ними". "Факти свідчать про те, що після "Запасного" (мемуари принца Гаррі - авт.) Гаррі та Меган було достатньо, тому він виселив їх із котеджу Фрогмор, і я не думаю, що вони цього очікували", - сказав королівський гуру.

Хто такий король Чарльз ІІІ

Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Фіцуільямс сказав, що, хоча бомбові мемуари Гаррі було випущено в січні минулого року, їхні вражаючі викриття все ж зуміли вплинути на правління короля.

На думку експерта, атака на королеву-консорта Каміллу в мемуарах Гаррі була "червоною лінією".

Фіцуільямс також звинуватив Сассекських у "монетизації" своїх зв'язків із кланом Віндзор.

"Немає сумнівів у тому, що виселення Сассекському з їхнього місця проживання у Великій Британії було проявом величезного королівського невдоволення", - сказав він, додавши, що "це було абсолютно правильно".

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Зазначимо, батьки Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що всіма силами підтримують доньку, дуже засмучені її діагнозом. Тепер же з'явилася інформація про реакцію принца Вільяма на онкологію у Кейт. Інсайдер повідомив, що принц впав у депресію.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям "переживають пекло", поки Кейт бореться з раком. Це стверджує їхня подруга-дизайнерка Амайя Аррієта. Аррієта, яка стилізувала трьох дітей королівського подружжя - 10-річного принца Джорджа, 9-річну принцесу Шарлотту і 6-річного принца Луї, - сказала, що вона спустошена діагнозом принцеси Уельської.

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