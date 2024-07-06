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Меган Маркл перебуває під сильним тиском через свій бізнес

Олена Кюпелі
6 липня 2024, 13:22
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Меган Маркл відчайдушно намагається знайти себе в якомусь бізнесі.
Меган Маркл
Меган Маркл зайнялася виноробством/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Дружина принца Гаррі Меган Маркл потрапила в глухий кут.

Як повідомляє Lifeandstylemag.com, через місяць після запуску бренду American Riviera Orchard, присвяченого способу життя, Меган Маркл розіслала банки фірмового полуничного варення 50 друзям, але фанати не були вражені. "Смак відчаю", - написав один онлайн-коментатор, інший визнав затію "несмачною".

Коли в червні довірена особа Начо Фігерас повідомила, що в лінії з'явився ще один варіант - малинове варення, а також собаче печиво, їх зустріли без ентузіазму.

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Отже, тепер, як повідомляється, Меган змінює скляні банки з їжею на пляшки з вином, сподіваючись домогтися більшого успіху, випустивши рожеве вино.

"На Меган чиниться сильний тиск, щоб вона знайшла щось прибуткове", - ексклюзивно розповів Life & Style інсайдер, зазначивши, що угода Spotify на 20 мільйонів доларів, укладена між нею та її чоловіком принцом Гаррі, провалилася торік, а їхній контракт на 100 мільйонів доларів з Netflix більше не приносить прибутку.

Хоча поворот до алкогольного бізнесу може здатися несподіваним для людини, чиєю основною діяльністю останніми роками були висловлювання щодо проблем жінок, підтримка біженців і наголошування на важливості психічного здоров'я, 42-річна Меган справді є енофілом. Блог The Tig, який вона вела до весілля з 39-річним Гаррі 2018 року, отримав свою назву від її улюбленої пляшки червоного вина: Tignanello.

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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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