Меган Маркл і принц Гаррі готують два нові нищівні удари по королівській родині

Меган хоче написати свої мемуари, а Гаррі хоче оновити свою книгу "Запасний".

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Принц Гаррі та Меган Маркл готують нову бомбу / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Меган Маркл і принц Гаррі, схоже, "вичікують", коли настане момент для "довгоочікуваного" подальшого королівського нападу, "початком" якого послугувало їхнє недавнє недільне ранкове інтерв'ю на каналі CBS.

Як пише видання ОК, це призвело до того, що джерело з команди Сассексів повідомило виданню, що "їхні друзі говорять про те, що настав час зняти рукавички і покінчити з дипломатією".

За словами джерела, Меган хоче написати свої мемуари, а Гаррі хоче оновити свою книгу "Запасний", а вони, зі свого боку, захочуть прорекламувати себе на телебаченні. Вони не будуть ухилятися від відповідей на запитання щодо членів королівської сім'ї. "Поки вони вичікують свого часу", - заявило джерело.

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Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

Чутки про потенційну автобіографію, написану Меган, назріли незабаром після того, як книга Гаррі стала бестселером у січні 2023 року. Однак деякі аналітики, близькі до видавничих кіл, вважають, що було б розумно, якби пара зачекала і випустила більше книг.

Принц Гаррі / інфографіка: Главред

"Фанати непостійні", - заявив один з інсайдерів. "Розчаруйте їх одного разу, і книга може дуже швидко втратити свою актуальність, навіть попри те, що за нею стоїть щось на кшталт "Запасного". Їхня команда, яка хороша у своїй справі, хоче змусити розгніваний натовп пускати слину, перш ніж випустити історію Меган, тому що навіть погана преса - хороша для цієї пари", - кажуть вони.

Далі вони зазначили, що: "Це інтерв'ю на CBS було присвячене вгамуванню апетиту тих, хто любить драму, тому вона знову підняла тему палацового членоушкодження".

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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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