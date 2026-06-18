"П'ятизначна сума": Валевська розповіла, як заборгувала Кондратюку шалені гроші

Артистка звернулася по допомогу до відомого продюсера.

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Наталія Валевська та Ігор Кондратюк — борг / колаж: Главред, фото: facebook.com, Наталія Валевська, instagram.com, Наталія Валевська

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На що Наталія Валевська позичила гроші в Ігоря Кондратюка

Якою була сума боргу

Відома українська співачка Наталія Валевська відверто розповіла про те, як позичила значну суму грошей у Ігоря Кондратюка. Як розповіла артистка в інтерв’ю OBOZ.UA, сума боргу була п’ятизначною.

За словами Валевської, Кондратюк прийшов їй на допомогу, коли її родині потрібно було придбати квартиру. Оскільки нерухомість у столиці України завжди коштувала дорого, співачці та її колишньому чоловікові довелося влізти в борги.

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Наталія Валевська — інтерв’ю / фото: instagram.com, Наталія Валевська

"Це була п’ятизначна сума. Квартири в Києві завжди коштували дорого. Точну цифру зараз уже не назву, бо всіма фінансовими питаннями займався мій колишній чоловік", — повідомила Наталія.

Співачка зізналася, що не змогла швидко повернути такий великий борг, і цей процес розтягнувся на роки. Незважаючи на це, стосунки з продюсером не зіпсувалися — він навіть проявив максимальну турботу, коли Наталія потрапила в ДТП.

Ігор Кондратюк — стосунки з Наталією Валевською / фото: instagram.com, Ігор Кондратюк

"Повернули не відразу, цей процес розтягнувся на роки, але це ніяк не вплинуло на наші стосунки. Дружба перевіряється не тільки тоді, коли все добре, а й у складні моменти. Пам’ятаю, десь у 2007 році я їхала на фотосесію для нового альбому й потрапила в дуже серйозну аварію. Це сталося далеко від Києва. І першим, хто приїхав на місце ДТП, був Ігор Васильович. Він просто кинув усе й поїхав. Для мене це був дуже сильний вчинок. Саме в такі моменти розумієш, хто є хто", — поділилася Валевська.

Ігор Кондратюк / Інфографіка Главред

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Про персону: Наталія Валевська Наталія Валевська — українська співачка. Переможниця телепроєкту "Шанс" та володарка премії "Кришталевий мікрофон-2011" у номінації "Народне визнання року", повідомляє Вікіпедія. Випустила три альбоми та 22 сингли.

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