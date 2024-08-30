Маша Кондратенко прокоментувала чутки про роман із відомим співаком

Українській співачці Кондратенко давно приписують роман з іншим популярним співаком.

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Кондратенко та OSTY знялись в романтичному кліпі / Колаж: Главред, скріншот Ютуб

Фанати Маші Кондратенко давно фантазують про новий роман артистки та популярного співака OSTY. Чутки та інтрига загострилася після виходу їхнього спільного кліпу "Білі ночі". Чи існує і справді роман, співачка розповіла в інтерв'ю виданню "ТиКиїв".

У кліпі артисти близько взаємодіють та відіграють романтичні сцени, наче закохана пара.

Хто така Маша Кондратенко? Маша Кондратенко - українська співачка, акторка та блогерка. Стала відомою після зйомок у телесеріалі "Школа" (2018-2019), де вона грала школярку Соню. Фіналістка десятого сезону талант-шоу "Голос країни" (2020), повідомляє "Вікіпедія". відео дня

Фанати дійшли висновку та почали прогнозувати, що зірок пов’язують почуття ближчі, ніж просто мистецтво. Однак Маша не хоче розкривати деталі своїх стосунків.

"Я б не хотіла поки що розкривати якісь подробиці свого особистого життя, бо трохи забобонна. Декілька разів я афішувала свої стосунки в соцмережах, і чомусь вони дуже швидко закінчувалися. Тож тепер вирішила, що якщо вже життя показує мені, що я наступаю на одні й ті самі граблі, краще зробити певні висновки — не ділитися подробицями", — зізналась Кондратенко.

Маша Кондратенко - останні новини

Нещодавно Маша Кондратенко оцінила чутки про те, що вона - Клавдія Петрівна. Новини про те, що в образі Klavdia Petrivna записується і виступає саме Кондратенко, з'явилися не так давно.

У лютому 2024 року Маша під час церемонії нагородження лауреатів музичної премії видання Liroom вийшла на сцену, щоб отримати нагороду, присуджену Klavdia Petrivna в номінації "Дебют року".

Однак на початку серпня Klavdia Petrivna розкрила свою особистість. Однією з найзагадковіших постатей українського шоубізу безсумнівно є Клавдія Петрівна, однак у останньому кліпі фани нарешті побачили розгадку її образу.

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