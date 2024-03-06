Мама Вєрки Сердючки вперше стане бабусею

Єдина донька Інни Білоконь вагітна первістком та показала кругленький животик.

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Донька Інни Білоконь вагітна / колаж: Главред, фото: facebook.com/ibilokin

На початку листопада українська акторка Інна Білоконь, вона ж - блискуча мама Вєрки Сердючки, повідомила радісну новину - її єдина донька Яна вийшла заміж. Щаслива теща публікувала знімки молодят, але подробиці церемонії або стосунків нареченої не розкривала.

Тепер черга радувати шанувальників настала для самої Яни. У своєму блозі в Instagram вона показала знімок, який привернув увагу.

На чорно-білому фото дочка Білоконь позує у витонченій білій сукні до підлоги з відкритими плечима. Волосся Яни акуратно завите і зібране в елегантну зачіску.

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При цьому головна прикраса Яни - зовсім не вишуканий лук. Дівчина в кадрі дбайливо обіймає руками помітно кругленький животик. "Сімейні моменти", - коротко підписала фото вона.

Донька Інни Білоконь вагітна / instagram.com/makohonyana_

Хто така Інна Білоконь? Інна Білоконь - українська акторка, комедіантка. Найбільш відома виступами у творчому амплуа мами Вєрки Сердючки Інни Адольфівни, яка всюди супроводжує співачку з 2004 року. Близька подруга шоумена Андрія Данилка.

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