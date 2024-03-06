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Мама Вєрки Сердючки вперше стане бабусею

Анна Підгорна
6 березня 2024, 19:32
Єдина донька Інни Білоконь вагітна первістком та показала кругленький животик.
Інна Білоконь із донькою
Донька Інни Білоконь вагітна / колаж: Главред, фото: facebook.com/ibilokin

На початку листопада українська акторка Інна Білоконь, вона ж - блискуча мама Вєрки Сердючки, повідомила радісну новину - її єдина донька Яна вийшла заміж. Щаслива теща публікувала знімки молодят, але подробиці церемонії або стосунків нареченої не розкривала.

Тепер черга радувати шанувальників настала для самої Яни. У своєму блозі в Instagram вона показала знімок, який привернув увагу.

На чорно-білому фото дочка Білоконь позує у витонченій білій сукні до підлоги з відкритими плечима. Волосся Яни акуратно завите і зібране в елегантну зачіску.

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При цьому головна прикраса Яни - зовсім не вишуканий лук. Дівчина в кадрі дбайливо обіймає руками помітно кругленький животик. "Сімейні моменти", - коротко підписала фото вона.

Дочка Інни Білоконь вагітна
Донька Інни Білоконь вагітна / instagram.com/makohonyana_

Хто така Інна Білоконь?

Інна Білоконь - українська акторка, комедіантка. Найбільш відома виступами у творчому амплуа мами Вєрки Сердючки Інни Адольфівни, яка всюди супроводжує співачку з 2004 року. Близька подруга шоумена Андрія Данилка.

Раніше кондитер і зірка шоу "МастерШеф" Ліза Глінська відверто розповіла, як втратила дитину під час пологів. Вона вперше розкрила подробиці особистої трагедії.

Також подруга Аліни Гросу розповіла про нового чоловіка співачки, шлюб якої для багатьох виявився несподіванкою. Артистка вже вдруге укладає союз - її перший сімейний досвід виявився невдалим.

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