Мама Кузьми Скрябіна прокоментувала скандал з крадіжкою його пісні росіянином

Ольга Кузьменко та Андрій Кузьменко / колаж УНІАН

Ольга Кузьменко, мати трагічно загиблого в ДТП легендарного музиканта і фронтмена гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка прокоментувала крадіжку його з простим і дохідливим назвою "Мам". Про це повідомляє портал "24 канал".

За її словами, крадіжка сталася ще два роки тому. Як каже Ольга Кузьменко, вона тоді не засудила цього хлопця і не пов'язала цю ситуацію з крадіжками. Вона зазначила, що тоді їй здалося, що "співакові" потрібно було просунутися.

"Бо, дивлячись Зараз на їхні розмови з матерями, розумієш, що вони не вміють розмовляти. І враховуючи, що це було 2 роки тому, я не прив'язала це до війни, що вони нібито пограбували нас, перекрутили і так далі. Можливо, він не знав, що потрібно все узгодити з авторськими правами, тому я не засудила його вчинок. Їм не вистачає такого тексту", - підсумувала жінка.

Видео дня

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Мережі з'явився відеозапис уривка інтерв'ю легендарного українського музиканта Андрія Кузьменка (він же Кузьма Скрябін) про той день, коли Україна здобула незалежність. Ролик зі словами легенди опублікувала в Instagram співачка Надя Дорофєєва (колишня солістка групи "Врємя і стєкло").

До того українські музиканти, в числі яких Олександра Зарицька, Наталія Могилевська, група Скрябін, Фагот з ТНМК, Руслана, виконали пісню Андрія Кузьменка Місця щасливих людей, переробивши її під сучасні реалії.

Інші новини: