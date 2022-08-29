Мама легендарного Кузьми Скрябіна зворушила історією з похорону сина

Мама Скрябіна розповіла історію з похорону сина / Gazeta.ua

Мама легендарного українського співака Кузьми Скрябіна, які загинув у моторошній ДТП 2 лютого 2015 року, повідала дуже емоційну історію, яка сталася під час похорону її сина.

"Коли Андрія ховали, одну ніч він був удома, а другу ніч був у церкві у Львові. Великий такий був зал. Люди йшли і йшли цілу ніч. Був сніг, дощ, але була така купа людей, що всі вулички були забиті. І тут, коли ми зі Світланою (дружина Кузьми Скрябіна, - ред.) стояли біля Андрія, а він стояв посередині, і люди не підходили, підійшли два солдати. Один був старший, років 45, а інший - юний зовсім. Вони йшли з госпіталю. Або додому, або на фронт поверталися. Старший зняв медаль свою і сказав:"Я вас прошу, покладіть Андрію", - згадала Ольга Михайлівна в інтерв'ю Тарасу Себестяновичу для YouTube-каналу ТОР.

Але жінка відмовилася брати медаль, аргументувавши це тим, що військовому це потрібніше. Проте військовослужбовець наполіг.

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"Я взяла і до лацкана причепила Андрію. Найголовніша медаль за все те, що він зробив для тих солдат. Вони кажуть: "Все, що на нас (одягнене, - ред), все - Андрій. Ось таку Андрій має медаль", - додала мама Кузьми.

Раніше Главред писав, що в Мережі з'явився відеозапис уривка інтерв'ю легендарного українського музиканта Андрія Кузьменка (він же Кузьма Скрябін) про той день, коли Україна здобула незалежність. Ролик зі словами легенди опублікувала в Instagram співачка Надя Дорофєєва (колишня солістка групи "Час і скло").

До того українські музиканти, в числі яких Олександра Зарицька, Наталія Могилевська, група Скрябін, Фагот з ТНМК, Руслана, виконали пісню Андрія Кузьменка Місця щасливих людей, переробивши її під сучасні реалії.

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