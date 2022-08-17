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"Це не нещасний випадок": мама Кузьми Скрябіна назвала причини смертельної аварії сина

17 серпня 2022, 23:46

Кузьменко заявила, що за музикантом полювали, а його загибель – не нещасний випадок.

Кузьма Скрябін
Кузьма Скрябін/ УНІАН, скріншот

2 лютого 2015 року в страшній ДТП загинув відомий український співак Кузьма Скрябін.

Мама Кузьми тільки через кілька років змогла розповісти, хто причетний до аварії сина.

За словами Ольги Кузьменко, "сина вбили ті, на кого артист "лив холодну воду, щоб привести до тями".

В інтерв'ю Славі Дьоміну на Люкс ФМ вона розповіла, що Кузьмі кілька разів відкручували колеса в авто.

"Я розповідала вже тут. Ось 14-й рік, коли змінюють колеса, це листопад. І ось в кінці 14-го року він приїхав до мене дуже засмучений і каже: "Ма, ти знаєш, хлопці мені змінювала колеса, завжди одні і ті ж міняли в Києві, я їм завжди так добре плачу, а вони мені погано прикрутили колеса. У мене після Миколаєва відскочило колесо. Добре, що машина влетіла в замет снігу. Але це було в 100 метрах від бетонної зупинки", – згадала мати зірки.

За її словами, відлетіло колесо не після Києва, а після Миколаєва. Тобто машина проїхала так кілька сотень кілометрів. Крім того, артист їхав не один, а з колегою. Вона вважає, що це зробили в Миколаєві.

"Подібний випадок, який стався по дорозі у Львівській області. Ми почули незрозумілий стукіт в кузові. Коли машина зупинилася, стало ясно, що проблеми були в колесі. Воно ненадійно трималося і просто відкотилося в сторону. Той, хто це зробив, буде відчувати провину до сьомого коліна", - заявила мати співака.

Кузьма Скрябін - біографія

17 серпня, українському музиканту і співаку Кузьмі Скрябіну мало виповнитися 54 роки.

Кузьма трагічно загинув 2 лютого 2015 року в результаті автокатастрофи.

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