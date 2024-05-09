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Мальдіви відкидають балерину: Волочкова ледь не потонула в шторм

Анна Підгорна
9 травня 2024, 00:11
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Чи брав з нею участь у зйомках на воді алкоголь Волочкова вирішила не згадувати.
Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова новини - Волочкова мало не потонула на Мальдівах / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Російська балерина-путіністка Анастасія Волочкова вирушила на Мальдіви з подругою-фотографом щоб відпочити і зняти кліп на свою нову пісню. У перерві між зйомками почалася гроза, яка мало не стала для танцівниці фатальною.

У своєму блозі в Instagram Волочкова розповіла, що сукню для зйомок віднесло сильним поривом вітру у воду. Балерина помчала її рятувати, але спіткнулася, впала в штормовий океан, і її почало накривати хвилею.

Від загибелі Анастасію врятувала її подруга, а сама танцівниця пережила серйозний стрес. "Невластиві для Мальдів хвилі виникли через шторм, грім, зливу. Я побігла за сукнею, що полетіла від сильного вітру. Я не знала, що приплив і там уже глибоко. Ще й спіткнулася об корал і впала під воду. А я дуже боюся занурюватися у воду з головою. Накрита хвилею, я почала захлинатися і дико злякалася. Олена кинулася за мною і, схопивши за ноги, витягла на берег. Я дуже сильно захлинулася і злякалася. Очі у воді я не можу відкривати. Довго відходила від такого стресу", - написала танцівниця.

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Утім, варто зазначити, що Волочкова схильна прикрашати і перебільшувати свої історії. До того ж викликає питання і її стан - балерину давно підозрюють у зловживанні алкоголем, що на воді може бути смертельно небезпечно. Ймовірно тому Анастасія і приховала коментарі до свого посту про нещасний випадок - не хотіла, щоб їй нагадували про її шкідливу звичку.

Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова новини - Волочкова мало не потонула на Мальдівах / instagram.com/volochkova_art

Хто така Анастасія Волочкова?

Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

Анастасія Волочкова - останні новини:

Раніше Анастасія Волочкова поскаржилася на єдину доньку Аріадну. Дівчина, яка самостійно вирішила жити з батьком і всіляко намагається відстояти межі особистого простору, нібито ображає свою матір розмовами про спадщину.

Також горе-балерина показала, як відпочиває в компанії співачки-зрадниці Таїсії Повалій, яка сильно набрала вагу і намагається приховати розпливчасту фігуру мішкуватим вбранням.

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