Галкін гнівно звернувся до влади РФ і зізнався в любові російському народу: "Маю на це право!"

Максим Галкін любить російський народ, але зневажає уряд РФ / instagram.com/maxgalkinru

Російський комік і шоумен Максим Галкін, який засуджує війну в Україні і не побоявся заявити про це відкрито, записав відеозвернення до росЗМІ, які роблять з артиста ворога народу.

Галкін зараз дає концертний тур Ізраїлем. Під час виступів він не оминає увагою і політичну ситуацію в Росії і світі, зокрема об'єктом його жартів стають продажна кремлівська влада і рашистські пропагандисти.

На своїй сторінці в Instagram комік розповів, що, незважаючи на гоніння в РФ і всі спроби очорнити його репутацію, він любить Росію і російський народ. Зневажає він владу, яка привела і продовжує приводити цей самий народ до бід, злиднів та ізоляції.

"Я за 28 років своїх виступів жодного разу, жодним словом не облив брудом свою рідну, улюблену Росію. Всі ці 28 років я пародіював політиків, висміював брехливих, жалюгідних пропагандистів і корумпованих чиновників, які обкрадають мій російський народ. І я маю, як сатирик, на це право.

Я завжди був за народ. Не за звання, не за подачки з державного столу, а за народ. Так ось я і зараз хочу, щоб мій російський народ жив у мирі та багатстві, а не в злиднях та ізоляції. Тому я своїм гумористичним словом і ділом, так, як можу, буду висміювати тих, хто стоїть на шляху розвитку моєї улюбленої Росії", - заявив комік.

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Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

Російська співачка Алла Пугачова на цькування чоловіка реагує досить агресивно. Раніше вона зробила заяву, що заступиться за Галкіна і розповість багато цікавого про владу, якщо від коміка не відстануть.

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