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"Складно знаходити взаємність": Макс Барських поділився любовними проблемами

Анна Підгорна
13 травня 2024, 15:07
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За стильним вайбом треку "Замало" ховаються глибоко особисті переживання артиста.
Макс Барських
Макс Барських Замало - Барських розповів про особисте життя / колаж: Главред, фото: Пресслужба Макса Барських

Український співак Макс Барських перебуває в процесі активної підготовки шоу "Зорепад. На біс", яке він планує презентувати в столичному Палаці Спорту. До цієї події він випустив акустичну версію треку "Замало".

Пісня з'явилася в рекордно короткі терміни - між репетиціями та виступами артиста у всеукраїнському турі. І це не єдиний її рекорд - муд-відео на "Замало" вже зібрало в соціальних мережах понад 1 мільйон переглядів. Танцювальні ритми та романтична поезія на межі відвертості вже стали "фішками" україномовного етапу творчості співака, і гармонійно вписалися в концепцію синглу.

Барських припускає, що нове звучання пісні може зробити її популярнішою за інші його хіти - "В твоїх очах" та "Зорепад". Втім, не тільки популярність "Замало" робить цей трек таким цінним в очах співака.

У коментарі Главреду Макс Барських зізнався, що пісня стала відображенням його глибоко особистих переживань. "На цей трек мене надихнула особиста історія переживань: в сучасному світі варіантів стало складно знаходити взаємність, а ще складніше зберегти щирі почуття довше, ніж один рік", - розповів артист.

Дивіться муд-відео на пісню Макса Барських "Замало":

Хто такий Макс Барських?

Макс Барських - український співак, композитор і автор пісень.
У березні 2022 року у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну скасував усі виступи в Росії і відмовився повертати гроші за продані квитки, пояснивши, що кошти будуть спрямовані на "благодійні цілі". Своєю наступною заявою музикант заборонив будь-яке використання своєї музики на території Росії.

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