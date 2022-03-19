Люди стояли на колінах: у Ворохті поховали українського актора, якого вбили війська Путіна

Павло Лі / instagram.com/pashaleeofficial

18 березня на Прикарпатті поховали трагічно загиблого від куль окупантів українського актора Павла Лі.

Українська актриса Наталія Денисенко розповіла, як пройшло прощання з актором кіно і дубляжу Павлом Лі, загиблим в Ірпені.

Актора поховали у Ворохті Івано-Франківської області.

"Вчора поховали нашого друга, колегу Пашу Лі, йому було 33 роки. Люди стояли кілометровим нескінченним коридором, коли його тіло везли на похорон", – сказала актриса.

"Він був убитий в Прощену неділю 6 березня, від рук російського окупанта, коли допомагав людям тікати з Ірпеня. 13 днів його тіло чекало похорону, на Великдень якраз буде 40 днів. Не забудьте пом'янути нашого ангела Пашу", - додала Наталія Денисенко.

Зірка розповіла, що в день похорону Павло Лі виглядав так, немов спав. Напередодні він снився друзям.

"Друзі говорили: Він снився і говорив щось - "скажіть мамі, що я дуже хочу спати, нехай мені дадуть виспатися"... вчора його кума, яка знала його зі школи сказала відмінну фразу: "Паша – це була людина світла! Він сяяв зіркою, він летів, він жив на повні груди і з відкритим серцем до всього!"",- зауважила актриса.

Паша Лі біографія

Актор кіно і дубляжу, ведучий Паша Лі приєднався до ЗСУ після вторгнення Росії в Україну. Він мужньо відбивав атаки під Ірпенем, але загинув від куль окупанта.

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