Заробила на танцях: Гвоздева стала власницею елітного авто

Українська хореографка Ілона Гвоздева поділилася своїми думками щодо нової покупки.

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Ілона Гвоздева похвалилася дорогою покупкою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ілона Гвоздева

Коротко:

Яку машину купила Гвоздева

Що вона каже про нову покупку

Зірка шоу "Танці з зірками" та хореографка Ілона Гвоздева похвалилася новим елітним авто, яке, коротко кажучи, вона купила собі сама.

Знаменитість розповіла в Instagram, як їй вдалося стати власницею новенького автомобіля марки "Мерседес".

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Так, хореографка показала, як забирала машину з автосалону, і навіть те, як трохи розплакалася, отримуючи нову машину. За словами танцівниці, вона вирішила похвалитися не просто так.

Ілона Гвоздева показала елітний автомобіль / Фото Instagram/ilonagvozdeva

"Скільки жінок їздять на дорогих машинах, носять брендові сумки й живуть у розкішних квартирах, але ціною цього є мовчання, терпіння та залежність від чужого гаманця чи чоловіка? Скільки з них вночі плачуть, а вранці знову надягають посмішку й демонструють казкове життя? Я обрала інший шлях, і він важкий, довгий, але вартий того результату", — філософствує хореограф.

Ілона Гвоздева показала елітне авто / Фото Instagram/ilonagvozdeva

Вона додає, що їй роками говорили про те, що вона нічого не зможе заробити, займаючись танцями. "Говорили роками, особливо ті, хто звик, що жінка повинна чекати, терпіти або шукати того, хто забезпечить. Я не чекала, я працювала, мала чітку мету і зрештою дозволила собі втілити її в життя. І сьогодні це моя машина, мої гроші та моя свобода. Без жодних умов і без будь-якої ціни, яку соромно називати", — додає Гвоздева.

Ілона Гвоздева показала елітне авто / Фото Instagram/ilonagvozdeva

Знаменитість каже, що свобода — це коли тобі нічого не треба терпіти. "І якщо хтось вам каже, що ваша мрія нереальна, відправте його до біса і рухайтеся вперед", — підсумовує вона.

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Про особу: Ілона Гвоздева Ілона Гвоздева стала відомою широкому загалу після участі в проектах "Танцюють усі", а потім "Танці з зірками". Вона — українська танцівниця, хореографка, а також педагогиня, повідомляє Вікіпедія. Засновниця власної танцювальної студії Gvozdeva Dance Complex.

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