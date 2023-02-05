Улюбленого співака Путіна наздогнала розплата за підтримку війни

Канада ввела санкції проти 38 фізичних і 16 юридичних осіб за поширення дезінформації та пропаганди. Серед них виявився соліст улюбленої групи Путіна "Любе" Микола Расторгуєв.
Коментуючи введені проти нього санкції, Расторгуєв закотив істерику.
"Взагалі [все одно - неценз.], чесно кажучи, тому що я вже давно під санкціями ЄС, і інші просто підтягуються. Тут немає нічого дивного, цього слід було очікувати", - заявив він.
Расторгуєв також зізнався, що більше не стане на "ворожу землю", а санкції проти себе назвав "ідіотизмом".
Нагадаємо, співак Валерій Меладзе, який на концерті в ОАЕ прошепотів "Героям слава" у відповідь на "Слава Україні", почав розплачуватися за свій вчинок.
57-річний співак тепер повинен податкової, також у нього заблоковані рахунки. Також в РФ почали скасовувати концерти співака, а Федеральна податкова служба міцно взялася за Компанії Меладзе.
Також повідомлялося, що 7 січня на сайті президента України був опублікований указ, згідно з яким проти російських діячів мистецтва введені санкції.
Серед зазначених у списку є співачки Лоліта Мілявська, Ірина Аллегрова, комік Євген Петросян, співаки Філіп Кіркоров, Дмитро Білан, а також режисер Микита Міхалков.
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