Росіянка в Естонії поплатилася за "наїзд" на біженців з України: її звільнили та депортували

В Естонії швидко розібралися з росіянкою-українофобкою / "ТВ Центр"

В Естонії росіянка з ніком Juls в Twitter влаштувала скандал через українських біженців. Власниці "двоголового" паспорта не сподобалося те, що естонський уряд забезпечує біженців з України грошовими виплатами.

Обурені естонці швидко вирахували нахабну росіянку. Нею виявилася Юлія Кузнєцова, пише Телеграф.

З'ясувалося, що росіянка була зареєстрована як підприємець в Грузії, але працює в ІТ-індустрії в Естонії, щоб обійти високі європейські податки для малого бізнесу.

У чому суть скандалу

Кузнєцова влаштувала бучу через те, що в Естонії гроші витрачаються на біженців з України. На скандальні твітти звернула увагу Регіна Бауер (Regina Bauer). Вона закликала поліцію розібратися в ситуації.

Більш того, на провокаційні повідомлення Кузнєцової відреагував екс-президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес, дівчина не повірила і відповіла йому хамством.

Тоомас Гендрік Ільвес

У свою чергу Ільвес порадив їй перестати "копати собі яму".

Скандал завершився закономірно - дівчина закрила сторінку, повідомивши перед цим, що її звільнили і депортують з країни.

Також ми розповідали, що у столиці Естонії до двох українок на пляжі пристав нетверезий росіянин. Представнику "русского міра" не сподобалося, що дівчата розмовляли українською мовою, тому він перейшов до образ.

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