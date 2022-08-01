"Кращі дівчата України!": Ольга Сумська показала селфі з квітучою Ніною Матвієнко

Ольга Сумська показала фото з Ніною Матвієнко / instagram.com/olgasumska

Мережу схвилював цікавий кадр, на якому зображений цвіт нашої культури, адже зустрілися дві Народні артистки України - акторка Ольга Сумська і співачка Ніна Матвієнко.

Знімком на своїй сторінці в Instagram поділилася Сумська. Це селфі, на якому вона зображена в жовтій вишиванці поруч з Ніною Митрофанівною, також в традиційному українському одязі. Обидві жінки щасливо посміхаються в камеру.

"Зустрічі, які надихають...❤️ З Ніною Митрофанівною Матвієнко... Люблю!" - підписала фото акторка.

Ймовірно, артистки зустрілися на благодійному аукціоні на підтримку ЗСУ. Ніна Матвієнко нещодавно повернулася до Києва: раніше вона виїхала до Німеччини з донькою Тонею і онуками.

Ольга Сумська показала фото з Ніною Матвієнко / instagram.com/olgasumska

У коментарях шанувальники талантів обох знаменитостей були раді бачити їх разом, і обдарували легенд української сцени компліментами:

"Чудові та справжні ❤️❤️❤️"

"Талановиті і гарні жінки".

"Кращі дівчата України!"

"Україна може пишатися такими красунями і їх талантом!"

"Цвіт України!!!❤️❤️❤️"

Раніше стало відомо, що від запроданки Ані Лорак втік коханець. Один з продюсерів натякнув, що артистку кинули через її фінансове становище, яке різко погіршилося під час війни.

Співачку українського походження Наташу Корольову, яка так само, як і Лорак, ігнорує війну в Україні в страху втратити годівницю в РФ, розкритикували за поїздку до США.

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