"Кращі дівчата України!": Ольга Сумська показала селфі з квітучою Ніною Матвієнко

Зустріч двох легенд відбулася на світському заході.
Мережу схвилював цікавий кадр, на якому зображений цвіт нашої культури, адже зустрілися дві Народні артистки України - акторка Ольга Сумська і співачка Ніна Матвієнко.
Знімком на своїй сторінці в Instagram поділилася Сумська. Це селфі, на якому вона зображена в жовтій вишиванці поруч з Ніною Митрофанівною, також в традиційному українському одязі. Обидві жінки щасливо посміхаються в камеру.
"Зустрічі, які надихають...❤️ З Ніною Митрофанівною Матвієнко... Люблю!" - підписала фото акторка.
Ймовірно, артистки зустрілися на благодійному аукціоні на підтримку ЗСУ. Ніна Матвієнко нещодавно повернулася до Києва: раніше вона виїхала до Німеччини з донькою Тонею і онуками.
У коментарях шанувальники талантів обох знаменитостей були раді бачити їх разом, і обдарували легенд української сцени компліментами:
"Чудові та справжні ❤️❤️❤️"
"Талановиті і гарні жінки".
"Кращі дівчата України!"
"Україна може пишатися такими красунями і їх талантом!"
"Цвіт України!!!❤️❤️❤️"
Раніше стало відомо, що від запроданки Ані Лорак втік коханець. Один з продюсерів натякнув, що артистку кинули через її фінансове становище, яке різко погіршилося під час війни.
Співачку українського походження Наташу Корольову, яка так само, як і Лорак, ігнорує війну в Україні в страху втратити годівницю в РФ, розкритикували за поїздку до США.
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