Краща з найкращих: Джамала потрапила до трійки найяскравіших переможців Євробачення

Високі місця серед 69 претендентів також посіли Руслана та Kalush Orchestra.

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Переможна пісня Джамали на Євробаченні увійшла до списку найкращих композицій за всю історію конкурсу / instagram.com/jamalajaaa

Українська кримськотатарська співачка, Народна артистка України Джамала у 2016 році здобула яскраву перемогу на музичному конкурсі Євробачення з піснею "1944" в Стокгольмі.

Глибоко особиста для виконавиці пісня, присвячена трагічній депортації кримськотатарського народу, в 2016 році отримала високі оцінки світових критиків. У 2023 році Джамала тріумфально повернулася на сцену Євробачення в якості запрошеної гості. Публіка знову змогла насолодитися чарівною мелодією "1944".

Під свіжими враженнями від музичного конкурсу, популярне видання The Guardian склало свій список найкращих пісень-переможців Євробачення за всю його історію. Не дивно, що Джамала увійшла до трійки лідерів.

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Так перше місце зайняли переможці Євробачення - 1974-група ABBA з піснею Waterloo, друге - Франс Галль, яка виконала в 1965 році композицію Рoupée de Cire, Рoupée de Son. Джамала з "1944" опинилася на третьому місці.

Варто відзначити, що переможниця Євробачення-2004 Руслана та її "Wild Dances" опинилися на 13 місці за версією The Guardian, а Kalush Orchestra - на 24-му.

Дивіться відео про найяскравіші виступи українських артистів на пісенному конкурсі Євробачення:

Нагадаємо на Євробаченні-2023 на першому місці опинилася співачка зі Швеції Loreen. Вона вже вдруге принесла своїй країні перемогу на Євробаченні. Однак публіка була незадоволена таким рішенням. Найбільшу кількість голосів від телеглядачів отримав учасник від Фінляндії репер Käärijä.

Букмекери пророкували українській групі Tvorchi третє місце, проте артисти посіли 6-е.

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