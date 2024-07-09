Лопес натякнула на примирення з Аффлеком: зірка роздражнила фанатів

Пара "Лопес-Аффлек" раніше спровокувала серйозні домисли про розрив. Вони живуть окремо, продаючи спільне майно, і не коментують чуток у Мережі.

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Дженніфер Лопес вирішила натякнути на примирення з Беном Аффлеком / колаж: Главред, фото: instagram.com/jlo, ua.depositphotos.com

Американська попспівачка Дженніфер Лопес вирішила натякнути на примирення зі своїм чоловіком, оскароносним режисером/актором Беном Аффлеком, 51. Про це пише портал Page Six.

"Вони двоє сиділи склавши руки і дивилися на те, наскільки вони насправді різні", - розповів інсайдер і додавши, що Лопес купається в увазі публіки, а Аффлек хоче залишатися подалі від фанатів.

Папараці Лопес під час прогулянки Нью-Йорком. Для виходу Лопес обрала костюм світлого відтінку, який доповнила світло-бежевим капелюхом. А на її руці був браслет з ініціалом Бена - буквою B на ланцюжку.

Офіційно пара не коментує чуток у Мережі про свій розрив і навіть розлучення.

Хто така Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою. У середині минулого року вона знову почала зустрічатися зі своїм колишнім коханим Беном Аффлеком. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

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