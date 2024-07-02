Дива не сталося: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек офіційно розлучилися - ЗМІ

Любовна історія між Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком все ж добігла кінця, всупереч усім зусиллям, які вони вклали в її збереження. Уже з березня артисти не чоловік і дружина.
Про це виданню Page Six повідомило джерело з близького оточення пари. Усі тривожні дзвіночки, які здавалися шанувальникам Бенніфер символічними, насправді були сигналами про їхнє розставання - відсутність публічних виходів, продаж сімейного гніздечка, роздільне проживання.
При цьому повідомляти про розлучення публічно пара не поспішає. І справа тут не в юридичних тяжбах.
Дженніфер Лопес і Бена Аффлека і сьогодні пов'язують ніжні почуття одне до одного - цього не змінило навіть розставання. Актор дає можливість тепер уже колишній дружині оговтатися, адже він, як каже інсайдер, "дуже захищає співачку".
Хто такий Бен Аффлек?
Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.
Хто така Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.
У середині минулого року вона знову почала зустрічатися зі своїм колишнім коханим Беном Аффлеком. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.
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