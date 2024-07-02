Дива не сталося: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек офіційно розлучилися - ЗМІ

Попри те, що Бенніфер шалено кохають одне одного, їхнім стосункам катастрофічно не щастить.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розлучилися - подробиці / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Любовна історія між Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком все ж добігла кінця, всупереч усім зусиллям, які вони вклали в її збереження. Уже з березня артисти не чоловік і дружина.

Про це виданню Page Six повідомило джерело з близького оточення пари. Усі тривожні дзвіночки, які здавалися шанувальникам Бенніфер символічними, насправді були сигналами про їхнє розставання - відсутність публічних виходів, продаж сімейного гніздечка, роздільне проживання.

При цьому повідомляти про розлучення публічно пара не поспішає. І справа тут не в юридичних тяжбах.

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Дженніфер Лопес і Бена Аффлека і сьогодні пов'язують ніжні почуття одне до одного - цього не змінило навіть розставання. Актор дає можливість тепер уже колишній дружині оговтатися, адже він, як каже інсайдер, "дуже захищає співачку".

Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

Хто така Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою. У середині минулого року вона знову почала зустрічатися зі своїм колишнім коханим Беном Аффлеком. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

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