Скандально відома співачка-путіністка Лоліта Мілявська зізналася в тому, що розлучилася з молодим коханцем. Визнання своє вона озвучила в ефірі одного з російських телеканалів.
"Так він як з'явився, так і зник", ‒ сказав він.
Сама Лоліта при цьому зовсім не виглядала повністю розбитою. Вона поіронізувала над розставанням і зазначила, що у відносинах з нею в цілому довго ніхто не затримується. Однак про причини розладу Лоліта розповідати не стала. Все що її нові відносини тривали не так довго, молодий обранець вже встиг її покинути.
З властивим їй цинізмом, Лоліта сказала, що не дуже готова до тривалих і серйозних стосунків. І в цілому її влаштовують короткострокові зв'язки.
Нагадаємо, раніше російський співак Філіп Кіркоров, який підтримав війну в Україні і дії диктатора Путіна, вляпався в черговий скандал. Так 55-річний любитель епатажу ще й на чуже зазіхнув.
Співачка Лоліта Мілявська заявила, що той "голий" наряд, в якому артист зганьбився в Алма-Аті, навіть не його. І розповіла, що нібито напівголий наряд належав їй.
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