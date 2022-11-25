Кіркоров / скріншот, соцмережі

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримав війну в Україні і дії диктатора Путіна, вляпався в черговий скандал. Так 55-річний любитель епатажу ще й на чуже зазіхнув.

Співачка Лоліта Мілявська заявила, що той "голий" наряд, в якому артист зганьбився в Алма-Аті, навіть не його.

Лоліта заявила, що напівголий наряд належав їй.

"Нещодавно Філіп у мене позичив комбінезон", - заявила Лоліта, пишуть росЗМІ.

Причому заявила про це Лоліта прямо на концерті і навела докази. Нібито це той самий комбінезон, в якому вона викликала фурор на фестивалі "спека" п'ять років тому.

Тоді навіть ведучі обімліли при вигляді постарілої Мілявської в напівпрозорому комбінезоні.

Кіркоров в "голому" вбранні в Казахстані / скріншот

Як раніше повідомляв Главред, російський співак Філіп Кіркоров за останній місяць влаштував кілька гучних скандалів. За лічені дні він встиг пройтися по Наргіз, вийшов в голому вбранні на сцену в Алма-Аті і накинувся на журналістку.

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