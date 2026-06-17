"Накопичення допомагають": Валевська розповіла про заробітки під час війни

Співачка розповіла, що зараз активно працює над переосмисленням власного репертуару.

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Валевська розповіла про заробітки під час війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

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Основним джерелом заробітку для Валевської залишаються концерти

Значна частина бюджету співачки йде на створення музики

Українська співачка Наталія Валевська поділилася подробицями про своє фінансове становище в період повномасштабної війни та зізналася, що саме це допомагає їй продовжувати творчу діяльність. Про це пише Oboz.ua.

За словами артистки, суттєвою підтримкою стали кошти, отримані після продажу квартири її батька. Однак ці гроші вона вирішила спрямувати не на особисті потреби, а на розвиток музичних проєктів та оновлення своєї творчості.

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Виконавиця розповіла, що зараз активно працює над переосмисленням власного репертуару. Зокрема, вона займається перекладом популярних пісень українською мовою та підготовкою нових версій відомих хітів, яких давно просять шанувальники.

"Практично всі кошти одразу були вкладені в роботу. Крім того, допомагають заощадження, зроблені раніше. Зараз для мене головне — творчість. Хочеться оновити репертуар і подарувати нове життя пісням, які добре знайомі слухачам", — зазначила співачка в інтерв’ю.

Основним джерелом заробітку для Валевської залишаються концертні виступи. При цьому артистка зізнається, що в останні роки стала особливо уважно ставитися до витрат і намагається уникати зайвих витрат.

За її словами, значна частина бюджету йде саме на створення музики, запис нових композицій та втілення творчих ідей. У повсякденному житті співачка дотримується досить скромного підходу до покупок і не вважає за необхідне постійно оновлювати гардероб.

Валевська зізнається, що може носити один і той самий одяг багато років поспіль, доповнюючи образи аксесуарами або новими поєднаннями речей. Іноді сценічні вбрання їй дарують або допомагають створювати знайомі дизайнери.

"Я ніколи не була людиною, яка ганяється за модними покупками. Спокійно ставлюся до одягу і можу користуватися речами дуже довго. Достатньо додати новий аксесуар або змінити поєднання елементів, щоб образ виглядав по-новому", — розповіла виконавиця.

За словами артистки, сьогодні її головним пріоритетом залишається розвиток музичної кар’єри та робота над новими проєктами, а не дорогі придбання чи розкішний спосіб життя.

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Про особу: Наталія Валевська Наталія Валевська — українська співачка. Переможниця телепроєкту "Шанс" та володарка премії "Кришталевий мікрофон-2011" у номінації "Народне визнання року", повідомляє Вікіпедія. Випустила три альбоми та 22 сингли.

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