"Не могло бути": Ольга Мартиновська зробила гнівну заяву

Ольга Мартиновська зробила нову заяву щодо своєї роботи.

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Ольга Мартиновська зробила заяву / Колаж Главред, фото Instagram/olga_martynovska

Коротко:

Про який скандал йдеться

Що повідомила Ольга Мартиновська

Відома кулінарка та суддя шоу "МайстерШеф" Ольга Мартиновська, яка зазнала хвилі жорсткого хейту після інтерв’ю з Машею Єфросініною, зробила різку заяву, звернувшись до ЗМІ.

На своїй сторінці в Instagram Мартиновська зробила репост від бренду та попросила перевіряти факти.

відео дня

"Зараз у мережі поширюється інформація, яка не має до мене жодного стосунку. Прошу ЗМІ перевіряти факти перед публікаціями, а не поширювати неперевірені факти", — написала Оля.

Ольга Мартиновська зробила заяву / Скріншот

Йдеться про те, що нібито бренди почали відмовлятися від співпраці із зіркою. Тим часом, за словами Ольги, вона ніколи й не співпрацювала з брендами, про які почали писати в мережі.

Ольга Мартиновська опинилася в центрі скандалу / скріншот із відео

"Останніми днями навколо нашого бренду виникла ситуація, яку ми вважаємо за необхідне прояснити. Раніше ми опублікували заяву про припинення співпраці з блогеркою, яка стала фігуранткою резонансної ситуації, пов’язаної з можливим жорстоким поводженням із тваринами. У цій публікації ми свідомо не вказували ім’я людини, оскільки для нас важливою була не особистість, а позиція бренду щодо цінностей, яких ми дотримуємося. На жаль, через збіг у часі з іншою публічною історією нашу заяву окремі ЗМІ помилково пов’язали з Ольгою Мартиновською. Хочемо офіційно зазначити: наша публікація жодним чином не стосувалася Ольги Мартиновської. Embroidery Gam ніколи не мав з нею комерційної співпраці, спільних проєктів чи партнерських відносин", — написав бренд.

Скандал з Ольгою Мартиновською

Скандал розгорівся під час розмови шеф-кухаря та авторки книг Ольги Мартиновської з телеведучою Машею Єфросініною. Під час інтерв’ю Мартиновська згадувала своє дитинство та те, як гралася з тваринами. Ця розповідь викликала величезний резонанс у мережі, і на кухарку обрушилася хвиля жорсткого хейту.

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Про особу: Ольга Мартиновська Ольга Мартиновська – українська шеф-кухарка, рестораторка, телеведуча. Переможниця третього сезону кулінарного шоу "МайстерШеф", а з 2020 року — його суддя. Засновниця курсу Першої української кулінарної академії та співзасновниця першого українського кулінарного додатка Culinara. Співавторка кулінарних книг "100 рецептів на кожен день" та "Велика кондитерська книга", авторка "Великої кулінарної книги" та "Великоднього столу з Олею Мартиновською".

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