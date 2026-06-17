Майбутній королеві зробили пересадку важливого органу — на що вона хворіла

Норвезькій принцесі Метте-Маріт зробили операцію.

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Принцеса Метте-Маріт — пересадка органу / колаж: Главред, фото: www.royalcourt.no

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Майбутній королеві Норвегії зробили трансплантацію органу

На що хворіла принцеса Метте-Маріт

Майбутній королеві Норвегії та дружині кронпринца Хокона Метте-Маріт зробили трансплантацію легені. З 2018 року член королівської родини бореться з рідкісним захворюванням, повідомляє CNN.

Королівський палац повідомив, що операція принцеси пройшла успішно. Метте-Маріт вже давно бореться з рідкісним захворюванням — фіброзом легенів. Останнім часом вона з’являлася на публіці з назальною трубкою, підключеною до кисневого апарату. Майбутня королева важко дихала і рідше з’являлася на публічних заходах.

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Принцеса Метте-Маріт із назальною трубкою / фото: www.royalcourt.no

Саме через розвиток цієї хвороби майбутній королеві Норвегії довелося пересадити життєво важливий орган. Лікарі повідомили, що дають обережно позитивні прогнози, а принцеса залишиться в лікарні ще на кілька тижнів.

"Ми раді, що поки що все йде добре", — заявив фахівець з пульмонології Аре Хольм.

Принц Хокон і принцеса Метте-Маріт / фото: www.royalcourt.no

Члени королівської родини Норвегії підтримали принцесу Метте-Маріт. Її чоловік, кронпринц Хокон, змінив свій робочий графік, щоб більше часу проводити з дружиною.

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Про персону: принцеса Метте-Маріт Її Королівська Високість кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт — дружина кронпринца Норвегії Хокона, спадкоємця норвезького престолу, повідомляє Вікіпедія. У 1999 році на концерті в рамках фестивалю Quart у Крістіансанді вона познайомилася з спадковим принцом. 1 грудня 2000 року пара заручилася. 25 серпня 2001 року кронпринц Норвегії Хокон і Метте-Маріт одружилися.

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