Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Майбутній королеві зробили пересадку важливого органу — на що вона хворіла

Христина Трохимчук
17 червня 2026, 17:05
google news Підпишіться
на нас в Google
Норвезькій принцесі Метте-Маріт зробили операцію.
Принцеса Метте-Маріт — пересадка органу
Принцеса Метте-Маріт — пересадка органу / колаж: Главред, фото: www.royalcourt.no

Ви дізнаєтеся:

  • Майбутній королеві Норвегії зробили трансплантацію органу
  • На що хворіла принцеса Метте-Маріт

Майбутній королеві Норвегії та дружині кронпринца Хокона Метте-Маріт зробили трансплантацію легені. З 2018 року член королівської родини бореться з рідкісним захворюванням, повідомляє CNN.

Королівський палац повідомив, що операція принцеси пройшла успішно. Метте-Маріт вже давно бореться з рідкісним захворюванням — фіброзом легенів. Останнім часом вона з’являлася на публіці з назальною трубкою, підключеною до кисневого апарату. Майбутня королева важко дихала і рідше з’являлася на публічних заходах.

відео дня
Принцеса Метте-Маріт із назальною трубкою
Принцеса Метте-Маріт із назальною трубкою / фото: www.royalcourt.no

Саме через розвиток цієї хвороби майбутній королеві Норвегії довелося пересадити життєво важливий орган. Лікарі повідомили, що дають обережно позитивні прогнози, а принцеса залишиться в лікарні ще на кілька тижнів.

"Ми раді, що поки що все йде добре", — заявив фахівець з пульмонології Аре Хольм.

Принц Хокон і принцеса Метте-Маріт
Принц Хокон і принцеса Метте-Маріт / фото: www.royalcourt.no

Члени королівської родини Норвегії підтримали принцесу Метте-Маріт. Її чоловік, кронпринц Хокон, змінив свій робочий графік, щоб більше часу проводити з дружиною.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше "Главред" повідомляв, що ТAYANNA спровокувала гучний скандал у мережі через свою думку щодо відновлення Успенського собору, який постраждав від російського обстрілу. Вона засумнівалася в необхідності негайного порятунку пам’ятки.

Також Дмитро Комаров зв’язався з підписниками в Instagram з особливої нагоди — сьогодні, 17 червня, він святкує свій 43-й день народження. На честь свята мандрівник поділився свіжими кадрами, на яких позує верхи на своєму улюбленому байку.

Вас може зацікавити:

Про персону: принцеса Метте-Маріт

Її Королівська Високість кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт — дружина кронпринца Норвегії Хокона, спадкоємця норвезького престолу, повідомляє Вікіпедія. У 1999 році на концерті в рамках фестивалю Quart у Крістіансанді вона познайомилася з спадковим принцом. 1 грудня 2000 року пара заручилася. 25 серпня 2001 року кронпринц Норвегії Хокон і Метте-Маріт одружилися.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар знову росте: новий курс валют на 18 липня

Долар знову росте: новий курс валют на 18 липня

17:03Економіка
В Міноборони розкрили перші деталі реформи ТЦК та СП – що зміниться

В Міноборони розкрили перші деталі реформи ТЦК та СП – що зміниться

17:01Україна
"Для росіян починається пекло": Федоров заінтригував заявою про долю Криму

"Для росіян починається пекло": Федоров заінтригував заявою про долю Криму

16:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
Головки будуть великими і лежатимуть до весни: чим підживити часник у червні

Головки будуть великими і лежатимуть до весни: чим підживити часник у червні

Україну атакує потужний шторм: синоптики вже попереджають про небезпеку

Україну атакує потужний шторм: синоптики вже попереджають про небезпеку

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

Чому в СРСР масово будували саме 9-поверхівки, а не 10: секрет розкрито

Чому в СРСР масово будували саме 9-поверхівки, а не 10: секрет розкрито

Гороскоп на завтра, 18 червня: Тельцям - здобутки, Левам - втрата

Гороскоп на завтра, 18 червня: Тельцям - здобутки, Левам - втрата

Останні новини

17:45

Початок білої смуги: три знаки зодіаку, які змінять своє життя після 17 червня

17:34

Гороскоп Таро на завтра, 18 липня: Раку — нова подорож, Стрільцю — крок назад

17:28

Як у магазині розпізнати якісне вершкове масло: більшість робить одну помилку

17:21

Що робить кіт, коли залишається сам удома — вчені зруйнували головний міфВідео

17:06

Швидко та за копійки: як зробити систему крапельного поливу власноручВідео

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
17:05

Майбутній королеві зробили пересадку важливого органу — на що вона хворіла

17:03

Долар знову росте: новий курс валют на 18 липня

17:01

В Міноборони розкрили перші деталі реформи ТЦК та СП – що зміниться

17:01

Як правильно називати Катерину українською: не Катя і не "Катюша".

Реклама
16:50

Гине: у РФ розкрили правду про дочку співака Малікова

16:32

"Для росіян починається пекло": Федоров заінтригував заявою про долю Криму

16:31

У Сумах прогриміла серія вибухів: під ударом був термінал Нової пошти

16:20

Були під суворою забороною в СРСР: три українські слова, які майже зникли з ужитку

16:17

Навіщо класти шматок крейди до посуду: лайфхак із чеських кухонь

16:11

Головний убір із нульових розриває тренди: модні аксесуари літа 2026Відео

16:11

Врятують город від навали слимаків: які кухонні відходи потрібно розсипати на грядках

15:55

Відстеження мобілізованих та призов по-новому: в Міноборони зробили важливу заяву

15:49

Які люди притягують до себе достаток: місяці народження справжніх багатіїв

15:40

Одяг померлої людини — носити чи викинути: що каже церква

15:35

"Не могло бути": Ольга Мартиновська зробила гнівну заяву

Реклама
15:28

Чому 18 червня не можна скаржитися на свою долю: яке церковне свято

15:20

Оголошено масштабну примусову евакуацію в одному з регіонів України - що відомо

15:03

Танкер, мости та інше: Сили оборони потужно вдарили по об'єктах РФ

14:54

Чи можуть магніти на холодильнику збільшити рахунки за світло: відповідь здивуєВідео

14:53

Скільки років насправді знадобиться Україні для вступу в ЄС: посолка дала відповідь

14:47

Телеканал 2+2 ексклюзивно представив серіал "Пригоди козака Виговського" на фестивалі Миколайчук OPEN у Чернівцях

14:46

Прогноз точний на 95%: скільки часу залишилося до кінця світу

14:35

"Накопичення допомагають": Валевська розповіла про заробітки під час війни

14:17

"Є зайві гроші?": відома співачка висловилася про Лавру і потрапила у скандалВідео

14:01

Жінка побачила майбутнє після смерті й злякалася за долю людстваВідео

14:00

23 "Шахеда" атакували Тростянець: місто пережило важку нічФото

13:50

Підступний тест "валить" водіїв на іспиті: хто насправді порушив ПДРВідео

13:46

"Логістична блокада": як українські дрони змінюють хід війни

12:58

Три заборони, які не можна порушувати у свято 18 червня — прикмети

12:47

"Вік змінює": зниклий Дмитро Комаров показав, як виглядає зараз

12:45

Ніякий не "Саша": як насправді правильно звертатися до Олександра українською

12:25

"Я не знаю, що буде далі": зірка шоу "Top Gear" повідомив про рак

12:06

Китайський гороскоп на завтра, 18 червня: Тиграм — економія, Драконам — закоханість

11:54

Названо номери будинків, яким приписують особливу силу та процвітання

11:33

MONATIK влаштував весілля DANTES та KOLA разом з BRYKULETS та Michelle Andrade - як це булоВідео

Реклама
11:32

Спека до +43 охоплює Європу: яка погода чекає на Україну

11:25

Навіщо РФ била по Лаврі та кіностудії Довженка: експерт назвав нові потенційні цілі

11:24

Оприлюднено перший трейлер мультфільму "Шрек-5": названо дату прем’єриВідео

11:08

Разом з Лорак і Тодоренко: переможниця Євробачення виступить із зрадниками України

10:54

Стратегія стійкості: як експерти оцінюють нові ініціативи Буданова для прифронтових територій

10:30

Три знаки зодіаку досягнуть вершини фінансового успіху: хто розбагатіє 17 червня

10:22

Коли святкують Івана Купала у 2026 році: дата свята, традиції та обряди

10:16

"Ніколи не догодиш": коханий Денисенко оскандалився в мережі

10:06

Зеленський має два "козирі", які можуть змінити позицію Трампа щодо України - Sky News

09:44

Курс долара на рівні 51 гривні стане реальністю: економіст назвав терміни

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти