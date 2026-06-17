"Вік змінює": зниклий Дмитро Комаров показав, як виглядає зараз

Дмитро Комаров святкує 43-річчя.

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Дмитро Комаров — як він виглядає зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Комаров

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Дмитро Комаров святкує день народження

Як зараз виглядає Дмитро Комаров

Відомий український телеведучий Дмитро Комаров з'явився в Instagram у особливий день — сьогодні, 17 червня, йому виповнилося 43 роки. Знаменитість показав, як виглядає зараз.

Комаров опублікував у мережі фотографії на своєму улюбленому байку у фірмових кольорах програми "Світ навиворіт". Логотип програми також був на шоломі ведучого, в якому він брав участь у мотопробігах. Крутий образ Комарова доповнили сонцезахисні окуляри.

відео дня

Дмитро Комаров на мотоциклі / фото: instagram.com, Дмитро Комаров

"Сьогодні мені 43. Дуже подобається, як вік змінює. З кожним новим днем народження ти ніби стаєш трохи іншою людиною, і особливо це стало помітно після 40. Безумовно, війна дуже сильно прискорює процес "дорослішання". А ще особисто у мене останні 4,5 роки час якось неймовірно прискорився: день, тиждень, рік — пролітають, за відчуттями, у якомусь турборежимі. Дуже швидко", — поділився Дмитро.

Фотографії з мотоциклом з’явилися в соцмережах ведучого не випадково. Знаменитість виставив на аукціон свій ексклюзивний мотоцикл Kawasaki Drifter, який протягом багатьох років супроводжував його на зйомках і став важливою частиною історії програми "Світ навиворіт". Усі кошти, виручені від продажу легендарного транспорту, ведучий планує спрямувати на закупівлю наземного роботизованого комплексу для українських військових.

Дмитро Комаров зараз / фото: instagram.com, Дмитро Комаров

"Для мене це частинка особистої історії та історії проєкту "Світ навиворіт". Я подарував його собі на день народження у 2016 році. Зараз, рівно через 10 років, настав час перетворити цей колекційний експонат на корисну справу. Виставляю його на онлайн-аукціон у себе у Фейсбуці та Інстаграмі. Моя мета — придбати НРК, наземний роботизований комплекс, "наземний дрон", який безпечно доставляє що завгодно на передові позиції. А головне — НРК може евакуювати пораненого з місця, куди люди не можуть прийти на допомогу. Моя мета — придбати НРК і привернути увагу до їхньої важливості", — повідомив Комаров.

Дмитро Комаров / інфографіка: Главред

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Про персону: Дмитро Комаров Дмитро Комаров — український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програм "Світ навиворіт" та "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

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