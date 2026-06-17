"Вік змінює": зниклий Дмитро Комаров показав, як виглядає зараз

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- Дмитро Комаров святкує день народження
- Як зараз виглядає Дмитро Комаров
Відомий український телеведучий Дмитро Комаров з'явився в Instagram у особливий день — сьогодні, 17 червня, йому виповнилося 43 роки. Знаменитість показав, як виглядає зараз.
Комаров опублікував у мережі фотографії на своєму улюбленому байку у фірмових кольорах програми "Світ навиворіт". Логотип програми також був на шоломі ведучого, в якому він брав участь у мотопробігах. Крутий образ Комарова доповнили сонцезахисні окуляри.
"Сьогодні мені 43. Дуже подобається, як вік змінює. З кожним новим днем народження ти ніби стаєш трохи іншою людиною, і особливо це стало помітно після 40. Безумовно, війна дуже сильно прискорює процес "дорослішання". А ще особисто у мене останні 4,5 роки час якось неймовірно прискорився: день, тиждень, рік — пролітають, за відчуттями, у якомусь турборежимі. Дуже швидко", — поділився Дмитро.
Фотографії з мотоциклом з’явилися в соцмережах ведучого не випадково. Знаменитість виставив на аукціон свій ексклюзивний мотоцикл Kawasaki Drifter, який протягом багатьох років супроводжував його на зйомках і став важливою частиною історії програми "Світ навиворіт". Усі кошти, виручені від продажу легендарного транспорту, ведучий планує спрямувати на закупівлю наземного роботизованого комплексу для українських військових.
"Для мене це частинка особистої історії та історії проєкту "Світ навиворіт". Я подарував його собі на день народження у 2016 році. Зараз, рівно через 10 років, настав час перетворити цей колекційний експонат на корисну справу. Виставляю його на онлайн-аукціон у себе у Фейсбуці та Інстаграмі. Моя мета — придбати НРК, наземний роботизований комплекс, "наземний дрон", який безпечно доставляє що завгодно на передові позиції. А головне — НРК може евакуювати пораненого з місця, куди люди не можуть прийти на допомогу. Моя мета — придбати НРК і привернути увагу до їхньої важливості", — повідомив Комаров.
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Про персону: Дмитро Комаров
Дмитро Комаров — український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програм "Світ навиворіт" та "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.
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