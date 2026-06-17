"Є зайві гроші?": відома співачка висловилася про Лавру і потрапила у скандал

Неоднозначну заяву співачки помітили в соцмережах.

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Tayanna — пожежа в Києво-Печерській Лаврі / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Tayanna

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TAYANNA негативно висловилася щодо відновлення Успенського собору

Як на це відреагували в мережі

Відома співачка TAYANNA несподівано викликала суспільний резонанс через неоднозначну заяву щодо відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври після російської атаки. Блогер Роман Бутурлакін у Threads помітив коментар артистки, в якому вона поставила під сумнів доцільність робіт із порятунку пам’ятки.

TAYANNA відповіла на допис прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, у якому та, перебуваючи на місці подій, пообіцяла виділити кошти на відновлення собору найближчим часом.

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"Під час війни дуже важливо відновлювати об’єкт? Є зайві гроші?" — запитала артистка в коментарях.

Tayanna висловилася проти відновлення Успенського собору / фото: threads.com, Роман Бутурлакін

Через деякий час співачка поспішила видалити свій коментар, однак скріншоти її висловлювання опублікував блогер Роман Бутурлакін. Він різко висловився щодо виконавиці та зазначив, що відновлення культурної пам’ятки має величезну цінність для держави, тому залишати її на подальше руйнування внаслідок погодних умов не можна.

"TAYANNA виступає проти відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври, який постраждав у результаті сьогоднішньої атаки, поки триває російсько-українська війна. Нехай хтось пояснить представниці культури, що тисячолітня культурна пам’ятка, яка перебуває під захистом "ЮНЕСКО" (це така спеціалізована установа ООН, яка займається питаннями культури), має величезну цінність для держави і його потрібно берегти та відновлювати... Коментар під дописом прем’єр-міністра України Юлії Свириденко співачка вже видалила, але осад залишився", — написав блогер.

Реакція блогера на висловлювання Tayanna / фото: threads.com, Роман Бутурлакін

Роман Бутурлакін нагадав співачці й про те, що її брат, співак Михайло Решетняк, більш відомий як Міша Марвін, продовжує будувати кар’єру в терористичній РФ. Раніше сама TAYANNA заявляла, що практично не спілкується з родичем.

"Цікаво, що співачка нещодавно була в паломницькому пішому поході навколо гори Кайлас у Тибеті, а її брат, співак-зрадник Міша Марвін, продовжує будувати кар’єру в Росії", — написав блогер.

Tayanna в Тибеті / фото: instagram.com, Tayanna

Думки громадськості щодо висловлювання артистки розділилися. Хтось підтримав її, заявивши, що занадто багато українців зараз потребують відновлення власного житла, тоді як релігійна споруда може почекати. Інші коментатори наголосили на тому, що важливу історичну пам’ятку варто зберегти для майбутніх поколінь.

Як відновлюватимуть Успенський собор

Раніше прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд виділить кошти на консервацію та відновлення даху Успенського собору.

"Відновлення Успенського собору та необхідне для цього фінансування сьогодні обговорили з Президентом. Уряд забезпечить необхідне фінансування відновлювальних робіт. Уже сьогодні буде ухвалено рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації пошкодженого даху та його подальшого відновлення", — повідомила вона у Telegram.

Також до відновлення Києво-Печерської лаври будуть залучені іноземні партнери. Президент України Володимир Зеленський заявив, що свою допомогу запропонувала Швейцарія, повідомляє Укрінформ.

"Ми обговорили питання відновлення лаври, і вони разом із нашими фахівцями займатимуться цим. Дякую Швейцарії за таку ініціативу та підтримку", — подякував президент.

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Про персону: Tayanna Tayanna (справжнє ім'я — Тетяна Решетняк) — українська співачка, авторка та виконавиця. Колишня солістка гурту "Гарячий шоколад". Брала участь у національних відборах на Євробачення від України у 2017 та 2018 роках, а також у проектах "Голос країни" (4 та 5 сезони) і "Танці з зірками" (6 сезон). У 2019–2020 роках була ведучою проєкту "ЖВЛ" на 1+1.

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