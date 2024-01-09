Лілія Ребрик відверто поділилася з фанатами, як проходить нова вагітність

Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик відверто розповіла фанатам про свою третю вагітність. Зокрема, у актриси поцікавилися фоловери в Instagram, чи складно їй виношувати дитину в 42 роки.
Актриса відверто відповіла, що перші дві вагітності для неї були набагато важче, адже її постійно мучив токсикоз, а зараз ‒ ні.
"Дві попередні вагітності у мене був токсикоз всі дев'ять місяців. А втретє нарешті на шостому місяці організм дав мені можливість насолодитися вагітністю без токсикозу. Я його приручила. Так що вже місяць я кайфую", — сказала Ребрик.
Актриса також зізналася, що для їх сім'ї було складне завдання ‒ придумати ім'я для третьої дитини . По-перше, вони вибирають ім'я, яке буде співзвучно з прізвищем Дикий. По-друге, треба назвати майбутню дочку так, щоб всім членам сім'ї сподобалося. Сама Ребрик вже вибрала ім'я для дитини, проте поки не поспішає його озвучувати.
"Скажу так - є вже варіант, але поки не скажу. Звикаємо, говоримо з нею. Коли зустрінемос я- зрозуміємо, чи підходить ім'я. До того ж прив'язка до прізвища Дика. Ще потрібно, щоб всім членам сім'ї подобалося. Завдання із зірочкою", - підсумувала Ребрик.
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Також колишній чоловік Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, назвав "генетичну" причину розлучення зі співачкою. Він зізнався, що підштовхнуло його до рішення розлучитися зі співачкою.
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