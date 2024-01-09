Лілія Ребрик відверто поділилася з фанатами, як проходить нова вагітність

Телеведуча і актриса Лілія Ребрик розповіла про вагітність в 42 роки, а також зізналася, чи вибрала ім'я для третьої дочки.

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Лілія Ребрик розповіла фанатам про свою третю вагітність / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик відверто розповіла фанатам про свою третю вагітність. Зокрема, у актриси поцікавилися фоловери в Instagram, чи складно їй виношувати дитину в 42 роки.

Актриса відверто відповіла, що перші дві вагітності для неї були набагато важче, адже її постійно мучив токсикоз, а зараз ‒ ні.

"Дві попередні вагітності у мене був токсикоз всі дев'ять місяців. А втретє нарешті на шостому місяці організм дав мені можливість насолодитися вагітністю без токсикозу. Я його приручила. Так що вже місяць я кайфую", — сказала Ребрик.

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Актриса також зізналася, що для їх сім'ї було складне завдання ‒ придумати ім'я для третьої дитини . По-перше, вони вибирають ім'я, яке буде співзвучно з прізвищем Дикий. По-друге, треба назвати майбутню дочку так, щоб всім членам сім'ї сподобалося. Сама Ребрик вже вибрала ім'я для дитини, проте поки не поспішає його озвучувати.

"Скажу так - є вже варіант, але поки не скажу. Звикаємо, говоримо з нею. Коли зустрінемос я- зрозуміємо, чи підходить ім'я. До того ж прив'язка до прізвища Дика. Ще потрібно, щоб всім членам сім'ї подобалося. Завдання із зірочкою", - підсумувала Ребрик.

Раніше таролог розкрила причину розлучення народного депутата Миколи Тищенка і його дружини, бізнесвумен і блогерки Алли Барановської. Вони були одружені 7 років, і разом виховують сина.

Також колишній чоловік Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, назвав "генетичну" причину розлучення зі співачкою. Він зізнався, що підштовхнуло його до рішення розлучитися зі співачкою.

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