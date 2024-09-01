Лідер популярного українського гурту отримав серйозне поранення на фронті

Роман Гаман зізнався, що після влучання перестав відчувати тіло.

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Роман Гаман з Роялькіт був поранений у Малій Токмачці / колаж: Главред, фото: instagram.com/royalcatband

Український співак, лідер гурту "Роялькіт" Роман Гаман у січні 2023 року вступив до лав ЗСУ. Захищати нашу країну від окупанта йому випало на Запорізькому напрямку.

Там музикант нещодавно отримав серйозне поранення на фронті. Про це Гаман розповів в інтерв'ю "Ukrainian Witness". Це сталося в Малій Токмачці.

Музикант зізнається: після "прильоту" він не відчув болю, незважаючи на те, що уламок влучив йому просто в голову і глибоко там засів. На щастя, його побратими вчасно змогли винести пораненого з небезпечної зони, а потім - доставити в лікарню в Запоріжжі, де Гаману провели операцію.

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"Ми були в укритті, але залетіло просто всередину. Без звуку, без нічого, просто ніби кнопка натислася й весь простір застелився жовто-білим кольором спалаху. Я зрозумів, що я поранений. Прислухався до себе й зрозумів, що зовсім не відчував тіла. Просто є колір і точка, яка думає, і залишився внутрішній діалог. Але розумію, що якщо я думаю, то я поранений, а не помер. Мене хлопці затягнули за машини й коли прийшов до тями, то зробив дуже глибокий перший повільний вдих. Було дуже складно дихати. Поранення в голову. Уламок зайшов просто в мозок і там і залишився. Мозок болі не відчуває, тому мені не було боляче, але була така слабкість, що хотілося просто зникнути. Було нестерпно навіть дивитися і сприймати, що я живий. Мене перебинтували, дуже швидко евакуювали й проснувся я вже після операції в Запоріжжі. Шрам вийшов гарним. З хірургом дуже пощастило", - розповів лідер гурту "Роялькіт".

Також Гаман повідомив, що вже досить зміцнів, щоб повернутися до творчості. До слова, його знімок з МРТ після поранення став обкладинкою для нової пісні гурту.

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