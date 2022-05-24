Лідер Kalush Orchestr зізнався, чи знали організатори Євробачення заздалегідь про Маріуполь

Євробачення 2022 / eurovision.tv

Після виступу у фіналі конкурсу Євробачення 2022 на сцені в Турині гурту Kalush Orchestra на всю Європу пролунало прохання Олега Псюка врятувати Маріуполь і бійців на Азовсталі.

Виконавець поділився, що планував це сказати і розумів, що ставить на вагу – дискваліфікацію і шанс врятувати життя українців.

Однак Kalush Orchestra вразив всю Європу і Україну, коли заявив про Маріуполь.

Олег Псюк розповів, що організатори попереднього конкурсу нічого не знали про їхні плани сказати щось за Маріуполь.

"Домовленостей ніяких не було тому, що ніхто б нам такого дозволу не дав. Але так, я планував це сказати, і сказав. Були звичайно переживання щодо дискваліфікації, але я просто поставив на вагу: або дискваліфікація з Євробачення (це досить важливо), або можливість врятувати тисячі українських життів (це все ж ще важливіше). Тому я вибрав другий варіант", - каже Псюк в інтерв'ю LAVRIN.

Зокрема, лідер гурту Kalush Orchestra звернувся до всіх військових і подякував за їх боротьбу.

"Велика подяка кожному із захисників, хто обороняє нашу країну. Сподіваємося, що якомога швидше настане той день, коли все це закінчиться, коли настане перемога і спокій, і всі заживуть нарешті мирно в своїх будинках", – підсумував Олег.

Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Відзначимо, гурт Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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