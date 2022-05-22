Зеленський відреагував на скандал з балами на Євробаченні і поставив жирну крапку

Зеленський і Дуда / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський поставив крапку в скандалі з балами для Польщі на Євробаченні.

Під час виступу у Верховній Раді 22 травня, відразу після промови польського лідера Анджея Дуди президент сказав, що ніхто не зможе порушити єдність між народами, яка тільки зміцнилася з початку війни.

Український президент підкреслив, що всі протиріччя між двома країнами з приводу спільного минулого вичерпані. Тепер держави будуть тільки посилювати співпрацю.

"Ніхто не має права порушити цю єдність. Ні наші політики, ні ворожі агенти, ні навіть члени журі на Євробаченні. Український і польський народи поставили один одному 12 балів. Сьогодні і назавжди", - зазначив Зеленський.

Скандал на Євробаченні-2022

У мережі розвернувся справжній скандал після фіналу "Євробачення-2022", під час якого професійне журі від України не поставило жодного балу Польщі.

Голова Національного Журі на "Євробаченні-2022" Вадим Лисиця прокоментував відсутність балів від українських суддів для представника Польщі.

Під час пресконференції для журналістів він зазначив, що члени журі підписали угоду, в якій прописано те, що вони не можуть враховувати у своєму голосуванні політичний фактор.

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