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Особисті та інтимні моменти: Букінгемський палац опублікував раніше небачені фото

Олена Кюпелі
17 травня 2024, 14:31
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Нова виставка надасть можливість подивитися по-новому на королівську сім'ю.
король Чарльз III, королева Камілла, Кейт Міддлтон, принцеса Кетрін, принц Вільям
Королівська сім'я є найпопулярнішою у світі/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Фотографії королівської сім'ї, які раніше не публікувалися, були представлені в Королівській галереї Букінгемського палацу.

Як пише Бі-Бі-Сі, на фотографіях зображені більш особисті та інтимні моменти, зокрема знімок 1943 року, на якому король Георг VI сидить за столом у Королівській ложі Віндзорського замку в оточенні своєї сім'ї.

Багато в чому це нічим не примітна фотографія. І в цьому вся суть. Незважаючи на королівську обстановку, сцена здається дуже знайомою і звичайною. Вона була побудована, щоб сприяти стабільності та єдності королівської сім'ї під час війни.

відео дня

Виставка, яка відкрилася 17 травня, збере одну з найбільших колекцій королівських зображень і розповість історію сім'ї за останні 100 років.

Інші фотографії незвичніші, зокрема фотографія 1964 року, на якій зображено чотирьох королівських матерів, які народили дитину з різницею у два місяці.

Покійну королеву, принцесу Маргарет, герцогиню Кентську і принцесу Александру сфотографували зі своїми новонародженими. Фотографія була зроблена в подарунок лікарю, який приймав пологи, і досі ніколи не демонструвалася публіці.

Подивитися рідкісні фото королівської сім'ї можна тут

Хто такий король Чарльз ІІІ

Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Король Чарльз - останні новини за темою:

Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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