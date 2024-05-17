Особисті та інтимні моменти: Букінгемський палац опублікував раніше небачені фото

Нова виставка надасть можливість подивитися по-новому на королівську сім'ю.

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Королівська сім'я є найпопулярнішою у світі/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Фотографії королівської сім'ї, які раніше не публікувалися, були представлені в Королівській галереї Букінгемського палацу.

Як пише Бі-Бі-Сі, на фотографіях зображені більш особисті та інтимні моменти, зокрема знімок 1943 року, на якому король Георг VI сидить за столом у Королівській ложі Віндзорського замку в оточенні своєї сім'ї.

Багато в чому це нічим не примітна фотографія. І в цьому вся суть. Незважаючи на королівську обстановку, сцена здається дуже знайомою і звичайною. Вона була побудована, щоб сприяти стабільності та єдності королівської сім'ї під час війни.

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Виставка, яка відкрилася 17 травня, збере одну з найбільших колекцій королівських зображень і розповість історію сім'ї за останні 100 років.

Інші фотографії незвичніші, зокрема фотографія 1964 року, на якій зображено чотирьох королівських матерів, які народили дитину з різницею у два місяці.

Покійну королеву, принцесу Маргарет, герцогиню Кентську і принцесу Александру сфотографували зі своїми новонародженими. Фотографія була зроблена в подарунок лікарю, який приймав пологи, і досі ніколи не демонструвалася публіці.

Подивитися рідкісні фото королівської сім'ї можна тут

Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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