Літній рецепт: Ольга Сумська поділилася "божественним" рецептом желе з порічки

Ольга Сумська розкрила власний секрет приготування чудово смачного желе з червоної смородини.

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Ольга Сумська має не тільки один талант/ колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Українська актриса Ольга Сумська поділилася своїм особистим рецептом сезонного желе з червоної перуки.

Своїм кулінарним талантом актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram. За словами актриси, смак желе "божественний".

Сумська розповідає, що в процесі приготування, вона помила червону смородину прямо з гілочками. "Засипала в глибоку каструлю з товстим дном, поставила на вогонь, у процесі нагріву пом'яла в пюре, додала сік половинки лимона (для збереження кольору), прокип'ятила і на дрібний друшляк проціджую в іншу ємність, розминаючи ягоди черпаком для супу (дуже зручно!)", - поділилася лайфхаком актриса.

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Ольга Сумська показала фірмовий рецепт / Скриншот Instagram/ olgasumska

Далі, за словами Сумської, чистий смородиновий сік потрібно знову поставити на вогонь, додати цукор - не більше 2 склянок на 1 кіло ягід - і варити протягом 20 хвилин на середньому вогні, не забуваючи помішувати.

Ольга Сумська показала фірмовий рецепт / Скриншот Instagram/ olgasumska

"Я ще додаю дві часточки дрібно порізаного апельсина. І головне - НЕ ЗНИМАЄМО ПІНКУ!!!", - попередила зірка. "Її буде небагато! Це і є загущувач! Через 20 хвилин варіння вона зникне", - додала акторка.

Скляні банки з металевими кришками, в яких зберігатиметься желе, Сумська кип'ятить, розливає в них готовий продукт, перевертає і залишає так постояти до ранку.

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Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська показала сімейну прогулянку серед квітучих сакур і магнолій та згадала про старшу доньку-мовчунью. Під час прогулянки Києвом, Ольга відзначила сакуру, яку вона посадила разом зі старшою донькою Антоніною Паперною.

А також Ольга Сумська зізналася, що відчуває справжній розпач через те, що її старша донька Антоніна Паперна залишилася жити в країні-терористі Росії.

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